Temptation Island 2025, anticipazioni seconda puntata: un colpo di scena mai visto e l'incursione di un fidanzato nell'altro villaggio secondo gli spoiler

Se la prima puntata di Temptation Island 2025 ha regalato non poche sorprese al pubblico di Canale 5, la seconda si preannuncia ancor più sconvolgente. Spuntano, infatti, i primi spoiler su quanto accadrà giovedì sera su Canale 5 e si parla di qualcosa di ‘mai visto prima’ nel programma. A lanciare l’indiscrezione bomba è Biagio D’Anelli, sia sul suo profilo Instagram che sul settimanale Nuovo Tv, nella rubrica da lui curata.

L’esperto di gossip fa sapere che la seconda puntata avrà ancora una volta come protagonista la coppia composta da Sonia M. e Alessio. La prima puntata si era conclusa con la loro separazione, visto il rifiuto di lui di presentarsi al falò di confronto. Così lui è andato via mentre lei, su richiesta delle altre fidanzate, è rimasta comunque al villaggio. Pare però che questo non sia stato il vero epilogo della coppia.

“Incursione di un fidanzato nel villaggio delle fidanzate”: spoiler sulla seconda puntata di Temptation Island 2025

Biagio D’Anelli annuncia che a Temptation Island 2025 è in arrivo un colpo di scena mai visto prima, destinato a far fare al programma un vero e proprio boom di ascolti. E, a quanto pare, ci sarà il ritorno di Alessio che, addirittura, farà incursione nel villaggio delle fidanzate. “Alessio e Sonia saranno i protagonisti nuovamente della seconda puntata. – fa sapere D’Anelli su Instagram, dove aggiunge – Pare che Alessio rientrerà in gioco entrando nel villaggio delle fidanzate perché ha bisogno di chiarire”. Insomma, il fidanzato pare disposto a tutto questa volta per avere un confronto con la sua compagna, eppure c’è chi ricorda bene le sue parole: “Io questo programma me lo sono studiato nel cervello”, e sospetta perciò che sia semplicemente una mossa per rimanere un po’ di più sotto i riflettori di Temptation Island.

