Dopo le prime due puntate di Temptation Island 2025 l’entusiasmo del pubblico è a livelli elevatissimi, così come la curiosità nello scoprire quale sarà il destino delle coppie protagoniste al termine di questa edizione. Molte situazioni stanno già cominciando a definirsi e il viaggio dei sentimenti inizia ad entrare nel vivo, a cominciare da Sonia M e Alessio. Ieri sera, dopo aver disertato il precedente falò richiesto dalla fidanzata, Alessio ha voluto richiederne un altro ma questa volta è stata lei a rifiutarsi, rimanendo nel villaggio assieme alle compagne di viaggio.

Situazione critica anche per Sonia B e Simone, con quest’ultimo che ieri in puntata ha ammesso un tradimento in passato ai danni della fidanzata, scatenando le lacrime e la rabbia di quest’ultima. Si è parlato di presunte infedeltà anche nella storia di Sarah e Valerio, con quest’ultimo che avrebbe scoperto in passato delle chat della fidanzata con altri ragazzi. E l’avvicinamento di Sarah al single Salvatore, avvenuto soprattutto nella puntata di ieri, potrebbe ulteriormente aprire la crisi nella coppia…

In attesa delle prossime puntate di Temptation Island 2025, emerge una clamorosa indiscrezione in merito al destino delle coppie protagoniste. Amedeo Venza, nelle scorse ore, ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories un rumor bomba legato proprio alle scelte finali ai falò di confronto: “Persone vicine alla produzione fanno sapere che a quanto pare nessuna coppia sia scoppiata!“. L’esperto di gossip inoltre aggiunge che pare che “le registrazioni siano durate pochissimi giorni”.

Dunque, stando alle sue parole, al termine dell’edizione tutte le coppie usciranno mano nella mano, situazione probabilmente mai verificatasi prima nella storia della trasmissione; questo è quanto sarebbe emerso dalle registrazioni del reality. In attesa di scoprire cosa accadrà ai protagonisti, il pubblico è già proiettato verso la terza puntata in programma il prossimo giovedì sera, per scoprire come evolverà la narrazione delle storie e se ci saranno importanti colpi di scena.