Lucia di Temptation Island 2025 spiazza: “A letto con il single Andrea per capire cosa provavo per Rosario”

Filippo Bisciglia lo aveva anticipato e così è stato: lo speciale Temptation Island 2025 E Poi…E Poi è stato pieno di colpi di scena e risvolti inaspettati ed ampio spazio ha avuto anche l’ex coppia formata da Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi. Facendo un breve riassunto, nel viaggio dei sentimenti la fidanzata si è avvicinata molto al single Andrea Marinelli salvo poi durante il falò di confronto ammettere che lo ha fatto per scherzo solo per provocare una reazione nel suo fidanzato. I due escono insieme ma Lucia ci ricasca e mentre sta ancora insieme a Rosario si è incontrata di nascosto con il single Andrea venendo poi smascherata nella puntata ‘un mese dopo’ da quest’ultimo.

Durante lo speciale di Temptation Island 2025 E Poi…E poi andato in onda ieri sera, lunedì 5 settembre 2025, Lucia Ilardo ha provato a rimettere insieme i pezzi e spiegare un po’ meglio la sua travagliata estate divisa tra il fidanzato Rosario e la voglia di riprovarci con lui e l’incontro con Andrea Marinelli ed altri single di Temptation Island 2025. E proprio sull’incontro con quest’ultimo ha fatto delle confessioni spiazzanti: “Non ce l’ho con Andrea per averlo raccontato…Siamo stati insieme anche perché volevo capire che cosa provavo davvero per Rosario.” Sentendo tale parole, ovviamente, il suo ex fidanzato Rosario è scoppiato a ridere amaramente dicendo di voler tutt’altro tipo di donna al suo fianco. Invece Lucia ha ammesso di volerci riprovare con lui.



Temptation Island 2025, Rosario rincara contro Lucia: “Anche con Salvatore c’è stato un bacio”

Dopo aver ascoltato le dichiarazione dell’ex fidanzata Lucia, Rosario Guglielmi si è mostrato sconvolto e a Filippo Bisciglia ha confessato: “Io sono allibito dai suoi comportamenti e dal fatto che non capisce quanto mi possa far male. Ha fatto questa visione di gruppo come se quello che c’era da vedere tra me e lei in tv fosse bello. Poi si è vista con il single Salvatore all’aeroporto, poi anche con Francesco. Una cosa tremenda, io sono scioccato. E poi si è vista anche con Salvatore. Le ho chiesto di dirmi cosa ci fosse stato con lui, ma niente, non c’è stato niente da fare. Poi da persone in comune sono venuto a sapere che con Salvatore non c’è stato solo un bacio. Anche lì altre bugie sue, che non ha avuto il coraggio di dirmi la verità”. È un addio definito quello tra Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 ed alla fine al ragazzo è stato proposto il trono e lui ha accettato, Rosario Guglielmi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.