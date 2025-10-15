Temptation Island 2025, Lucia Ilardo ancora innamorata di Rosario Guglielmi? Gesto spiazza Rumor bomba: come stanno le cose

Nonostante il reality sia finito da mesi, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi di Temptation Island 2025 continuano a far parlare di loro. Nelle scorse ore una ambigua storia postata dalla 26enne sui social aveva acceso le speranze su un ritorno di fiamma per i fan della coppia ma come stanno davvero le cose? Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono tornati insieme? C’è stato un riavvicinamento oppure no? La verità come sempre sta nel mezzo. Stando quando riporta Lorenzo Pugnaloni, infatti, un incontro tra i due c’è stato ma l’incontro non è stato per nulla romantico.

“Le nostre fonti confermano che Lucia e Rosario si sono rivisti di recente, ma l’incontro non è stato romantico. “Hanno provato a calmare gli animi, ma non ci sono stati gesti affettuosi. Nessun abbraccio, nessun bacio”, racconta chi li conosce bene.” Riporta il sito LolloMagazine.it aggiungendo che tra i due la più innamorata è la 26enne e che i suoi sentimenti per l’ex fidanzato non si sono mai del tutto spenti (anche se in realtà è stata lei a tradirlo più volte). Rosario, invece, pare non voglia più saperne di lei e sia pronto a voltare pagina.

Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, dunque, dopo la violenta lite nei mesi scorsi quando addirittura Ilaria ha bloccato Rosario sui social tra i due c’è stato un chiarimento, si sono incontrati hanno provato a calmare gli animi ma non ci sono stati né gesti affettuosi né baci o abbracci. Tuttavia chi conosce bene la coppia sostiene che la 26enne non abbia nessuna intensione di arrendersi e che da circa un mese, avrebbe cercato più volte di incontrarlo sotto casa, arrivando persino a lasciare biglietti e piccoli regali, come dei gelati, un gesto tenero ma anche malinconico, che mostra quanto lei tenga ancora a lui. Insomma, Lucia Ilardo è ancora innamorata di Rosario Guglielmi ma il giovane sembra intenzionato a lasciarsi il passato alle spalle. Ci saranno nuovi colpi di scena?