Dopo Temptation Island 2025 Marco Raffaeli ci ha provato con l’ex tronista di Uomini e Donne Chiara Pompei? Le voci di corridoio

Si fa ancora un gran parlare di Temptation Island 2025 complice il fatto che stasera va in onda una puntata speciale mai fatta perché Mediaset, visti gli ascolti record, ha deciso di cavalcare l’onda e far vedere al pubblico come se la stanno cavando le coppe che vi hanno partecipato mettendo a dura prova i loro sentimenti.

Speciale Temptation Island 2025 oggi 15 settembre/ Diretta e coppie: colpi di scena tra Valerio e Sarah

Nell’ultimo mese si è parlato di Marco Raffaeli che dapprima ha deciso di darsi una seconda chance con Denise per poi chiudere e prendere una strada diversa anche se lei ne ha sofferto e durante ‘il mese dopo’ abbia detto a Filippo Bisciglia di avere ancora il cuore che batte per lui. Una segnalazione clamorosa lo ha visto coinvolto in un gossip con Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne.

Chi è Alessio di Temptation Island, rapporto con i genitori: "Non lo sentiamo da mesi"/ Cos'è successo

Temptation Island 2025: Marco Raffaeli vicino all’ex tronista Chiara Pompei?

Ebbene sì, pare che Marco Raffaeli sia stato avvistato nientemeno che con Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne. Più precisamente questa segnalazione è stata raccolta da Lorenzo Pugnaloni da una fan che ha passato una serata con l’ex protagonista del dating show di Canale5 dove per l’appunto Marco pare ci abbia provato con lei. Intanto nella puntata di stasera di Temptation Island 2025 e poi… e poi… si scoprirà cos’è successo tra lui e Denise da quando hanno deciso di prendere due strade diverse.

Denise Rossi ha un nuovo fidanzato dopo Temptation Island 2025?/ Smentito l’approdo a Uomini e Donne

Chiara, intanto, non sta uscendo da un periodo particolarmente felice della sua vita perché nei mesi scorsi dopo una violenta lite con il suo ex Riccardo si è resa protagonista di un gesto estremo finendo per accoltellarsi. È finita in un reparto psichiatrico facendo un percorso che l’ha portata anche a disintossicarsi dall’uso dei social.