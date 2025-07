Maria Concetta furiosa a Temptation Island: ecco la frase che ha fatto indignare tutta Italia. Cos'è successo?

Maria Concetta, fidanzata di Angelo di Temptation Island 2025 ha fatto molto parlare di sè dopo una brutta frase con cui lo ha redarguito e che è andata in onda durante la puntata di ieri sera. Infatti, sebbene il contesto sia. pressochè buffonesco, non si possono giustificare parole piene di violenza come quella di Maria Concetta, furiosa per i sospetti tradimenti del ragazzo. “Ti ammazzo, non dire bugie, che ti ammazzo“, ha detto la donna in seguito a un tentativo di giustificazione di Angelo.

Quest’ultimo ha chiamato Temptation Island 2025 proprio per cercare di capire se la fidanzata potesse ancora fidarsi di lui, anche se visti i suoi comportamenti le speranze sembrano essere ben poche. In ogni caso nelle ultime ore sui social si parla della brutta frase di Maria Concetta e i telespettatori, attenti a tutto quello che esce dalla bocca dei concorrenti, non hanno affatto perdonato il gesto violento della fidanzata di Angelo. Subirà delle conseguenze per questo? Ancora non si sa, ma sicuramente sul web la sua frase è stata a dir poco condannata.

