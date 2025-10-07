Temptation Island 2025, Maria Concetta parla del Trono di Uomini e Donne e smaschera Angelo/ "Ha un'altra già da tempo, lacrime finte"

Temptation Island 2025 è finito ma dei protagonisti si continua a parlare ancora e nei giorni scorsi, dopo essere ritornata sui social, a rompere il silenzio è stata Maria Concetta Schembri che a Temptation ha partecipato in coppia con il fidanzato Angelo Scarpata. I due si sono lasciati in malo modo. Angelo nel reality dei sentimenti di Canale 5 si è avvicinato molto alla single Marianna e per questo Maria Concetta al falò di confronto ha deciso di lasciarlo. Tuttavia successivamente i due hanno provato a riavvicinarsi ma anche in quel caso Maria Concetta ha scoperto dei tradimenti da parte del suo fidanzato, Angelo mentre si dichiarava pentito e commosso e le chiedeva di farsi perdonare, di nascosto si vedeva con un’altra ragazza.

A questo punto Maria Concetta Schembri non ha più perdonato Angelo Scarpata e la situazione non è cambiata neanche in seguito nonostante durante lo Speciale di Temptation Island 2025. Tuttavia nei giorni scorsi la donna è ritornata sui social per spiegare come stanno le cose e rivelare se ha nuovamente sentito il suo ex: “Me lo state chiedendo in tanti. L’ho sentito tramite messaggio l’ultima volta il giorno dopo la puntata di Temptation Island e poi… E Poi, chiaramente non ci sentivamo più da mesi. Ma gli ho scritto io dicendogli che si poteva risparmiare le lacrime finte per ripulirsi, e addossare le colpe a me. Poi basta”.



La love story di Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata di Temptation Island 2025 è naufragata definitivamente. La 37enne aveva deciso di partecipare al reality dei sentimenti per mettere alla prova il suo fidanzato di cui non si fidava, le sue ansie e le sue paura si sono dimostrate reali perché Angelo non solo si è avvicinato alla single Marianna ma, credendo di non essere visto e sentito, l’ha invitata a vedersi fuori dal programma da lì c’è stato un seguito di bugie e tradimenti che hanno portato alla rottura definitiva. Interrogata dai fan su Instagram, dopo aver ammesso che le piacerebbe essere la nuova tronista di Uomini e Donne, Maria Concetta ha svelato di non amare più Angelo dato che lui è già impegnato ad amare un’altra. Maria De Filippi accoglierà il suo appello?