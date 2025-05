Temptation Island 2025, niente più pinnettu: il reality sentimentale di Maria De Filippi si prepara per il trasloco

Nuova location per Temptation Island 2025? Sicuramente sì. L’iconico “set” dell’Is Morus Relais ha infatti chiuso i battenti e il reality di Maria De Filippi dovrà trovare una nuova casa. Il trasloco è in corso per l’edizione 2025 di Temptation Island, ma dove per l’esattezza? Stando alle ultime indiscrezioni, da quest’anno ci sarà una nuova regione ad accogliere il viaggio nei sentimenti delle coppie concorrenti e la casa di produzione Fascino starebbe ricevendo proposte da ogni parte di Italia, con la Calabria che sembra essere la regione favorita.

A rilanciare la nuova location di Temptation Island è stato Santo Pirrotta nella sua newsletter Celebrity Watch su Vanity Fair, escludendo quindi una permanenza sull’isola che in questi anni ha fatto le fortune del reality. Addio al mitico ‘pinnettu’, dunque, con Guardavalle Marina che sarebbe, per l’esattezza, la nuova location di quest’anno.

Dalla Sardegna alla Calabria, nuova location per Temptation Island 2025? Ecco cosa filtra

Da quel che trapela in rete, fervono già i preparativi attorno al resort calabrese, dove prossimamente vedremo approdare le coppie di Temptation Island. E’ una struttura diversa da quella precedente, ma a cui probabilmente il pubblico si abituerà alla svelta. Ben cinque ettari circondano il resort e ben presto verrano installate anche tutte le telecamere per permettere le registrazioni. Cresce dunque la curiosità attorno al resort che farà da sfondo a nuove storie d’amore, tradimenti e colpi di scena.

La nuova location di Temptation Island 2025 catalizza l’attenzione del pubblico a casa e dei fan, in attesa di conoscere chi parteciperà all’edizione di quest’anno. Non è da escludere che, oltre all’edizione classica formata da concorrenti non famosi, alla fine dell’estate verrà riproposta la consueta versione con le coppie famose.