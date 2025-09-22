Ecco cos’è successo dopo Temptation Island 2025: Valerio e Ary sono tornati insieme. Qual è stata la reazione di Sarah alla scoperta

Terminerà la trattazione delle coppie di Temptation Island 2025 proprio stasera con la seconda puntata dello speciale viaggio nei sentimenti raccontato da Filippo Bisciglia. Si parlerà delle coppie che non sono state prese in esame la scorsa settimana, ma bisogna fare attenzione a un colpo di scena che riguarda un trio che ha interessato un po’ tutti ovvero Valerio, Sarah e Ary.

Ma andiamo con ordine, cos’è successo tra loro? I primi due erano fidanzati e hanno partecipato al programma perché tra loro il rapporto si era spento, oltre al fatto che lei ha confidato di aver frequentato degli altri uomini perché non si sentiva abbastanza voluta e desiderata. Lui dopo alcune riflessioni ha deciso di buttarsi sulla tentatrice Ary con la quale è nata un’attrazione e una simpatia che poi si è concretizzata con un bacio. Un falò strappalacrime ha sancito la fine della relazione dei concorrenti.

Temptation Island 2025: Valerio e Ary tornano insieme, Sarah lo accetta

Stando alle ultime anticipazioni di Temptation Island, in studio sono arrivati Valerio, Sarah e Ary e cos’è successo? In pratica la tentatrice avrebbe deciso di dare una seconda opportunità al ragazzo anche se dopo Temptation Island 2025 non si è comportato in maniera troppo cristallina. Quindi il perdono è arrivato. E invece Sarah come si è comportata in tutto questo?

Sembra che Sarah abbia preso il tutto con filosofia nonostante i due si siano ritrovati dopo la trasmissione, protagonista involontaria del vortice di dubbi dell’ormai suo ex fidanzato, che chissà se non cambierà di nuovo idea in merito. La neo-coppia sarà un’attenzionata speciale per i fan che hanno deciso di seguirne le vicende sui social.

