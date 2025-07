Temptation Island 2025, bufera social: spuntano accuse di coppie fake e colpi di scena già prima della prima puntata.

Non è ancora partita la nuova edizione di Temptation Island 2025 che già sono iniziate le polemiche. E anche grosse. Il reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 e ideato da Maria De Filippi riserva sempre tante sorprese, ma stavolta pare che si è partiti con il piede un po’ storto. Il motivo? Le coppie fake. Sui social corre infatti la voce che molte delle coppie che si sono candidate per far parte del programma si siano studiate a tavolino i litigi e i presunti tradimenti così da fare odience e ottenere popolarità.

Temptation Island 2025 inizierà il 3 luglio con un cambio di location incredibile: addio allo storico villaggio in Sardegna! Ci si sposta in Calabria dove troveremo il Capanno al posto del tanto famoso Pinnettu dove fidanzate e fidanzati assistevano alle indesiderate sorprese da parte del partner. Ma bando alle ciance. Cosa sta scatenando le polemiche alla vigilia del reality? Secondo alcune segnalazioni di Deianira Marzano, ci sarebbero due coppie che avrebbero finto di essere in crisi al fine di ottenere visibilità.

Temptation Island 2025, finti tradimenti e presunte gravidanze? Chi sono le coppie che avrebbero mentito

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha raccontato che Lucia e Rosario sarebbero una coppia finta. Secondo le indiscrezioni e le segnalazioni dei social, i due hanno raccontato di essere in crisi e voler sanare la relazione a Temptation Island 2025 fingendo solo per diventare popolari. Non solo, anche Antonio e Valentina in base alle segnalazioni della Marzano avrebbero calcato un po’ la mano raccontando di tradimenti e caos vari di coppia. Chiaramente, queste solo solo voci di corridoio mai verificate e mai confermate dai diretti interessati e potrebbe trattarsi solo di un sospetto da parte dei fan.

Ancora non è iniziato Temptation Island 2025 ma i telespettatori sembrano aver già ben chiaro chi sono le coppie che vivranno questo tortuoso percorso. L’importante sarà rendersi conto di assistere ad un reality leggero, fatto apposta per rilassarsi senza identificarsi troppo nelle coppie protagoniste. E a proposito di coppie, secondo le anticipazioni potremmo assistere per la prima volta nella storia del programma ad una scoperta di gravidanza durante le riprese, anche se pure questo rumor è ancora tutto da confermare.