Temptation Island 2025, perché è saltata l'edizione autunnale? "Colpa del resort": ecco cos'è andato storto: spunta indiscrezione bomba

L’ultima edizione di Temptation Island 2025 si è conclusa alcune settimane fa ma è stata un successo sotto tutti i fronti tanto che ancora se ne parla a distanza di quasi un mese. Formula collaudata, cast azzeccato ed una serie infinita di colpi di scena dalla proposta di matrimonio di Antonio a Valentina alla scoperta di Sonia, fidanzata di Simone di essere incinta, hanno fatto che il reality sui sentimenti sfiorasse il 40% di share e per questo era iniziata a circolare la voce mai confermata di una possibile doppia edizione.

Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi pare volessero tentare di replicare il successo con un doppia edizione che sarebbe dovuta andare in onda in autunno. E invece alla fine non se n’è fatto nulla. Adesso però a rivelare i presunti motivi perché è saltata l’edizione autunnale di Temptation Island 2025 ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che attraverso i social ha postato la segnalazione di un’utente che le ha svelato, se confermato, un clamoroso retroscena sul vero motivo del rinvio del reality.



Temptation Island 2025: la doppia edizione è saltata per colpa del resort? Spunta retroscena

Scendendo nel dettaglio, un utente ha rivelato una clamorosa segnalazione a Deianira Marzano che se fosse vera spiegherebbe che non solo i vertici Mediaset hanno ipotizzato una possibile doppia edizione di Temptation Island ma anche perché è saltata. All’esperta di gossip è giunta la segnalazione di una persona che ha soggiornato nel resort in cui si è girato il reality ed il personale le avrebbe confermato che doveva esserci un’edizione autunnale ‘ma non ci sarà perché avevano già ricevuto diverse prenotazioni che non volevano disdire. Per questo hanno già prenotato il resort per giugno e settembre dell’anno prossimo, sempre qui in Calabria’.

Questo dunque sarebbe il motivo della mancata doppia edizione ma pare che l’anno prossimo ci sarà una versione anche in autunno. Sarà davvero così? Ripetiamo, infatti, che si tratta solo di indiscrezione e che non c’è nulla di ufficiale. Certo è, invece, che il prossimo tronista di Uomini e Donne sarà Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island 2025 che dopo aver conquistato tutte le fidanzate del villaggio e le telespettatrice, e telespettatori a casa, è pronto a cercare l’anima gemella.