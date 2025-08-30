Temptation Island 2025 torna con uno Speciale sulle coppie: le prime anticipazioni bomba nel video promozionale diffuso sui social

Non ci sono più dubbi: Temptation Island 2025 avrà uno speciale che andrà in onda nelle prossime settimane. La conferma è arrivata con un video promo che annuncia il ritorno di Filippo Bisciglia con tutte le novità sui protagonisti dell’ultima edizione. Ma non è tutto, perché nelle poche immagini del filmato, non mancano delle vere e proprie anticipazioni sullo speciale.

A chi si chiede cosa vedremo in questa attesa puntata, il video promo annuncia che saranno mostrati dei video nei quali i protagonisti, fidanzati e fidanzate di Temptation Island 2025, raccontano cos’è accaduto in questi mesi estivi non solo con i loro fidanzati o ex, ma anche con i tentatori e tentatrici conosciuti nel programma. E c’è già qualche piccolo spoiler su alcuni dei protagonisti più discussi.

Cosa accadrà nello speciale di Temptation Island 2025? Le anticipazioni del video promo

Il primo a fare la sua comparsa nel filmato è Antonio, fidanzato di Valentina, che finalmente mostrerà al pubblico di Canale 5 il suo ormai celebre gazebo. Subito dopo fa la sua comparsa Valerio, fidanzato (ormai ex) di Sarah, che annuncia di aver “risentito le farfalle nello stomaco”, e probabilmente si riferisce ad Ary, la tentatrice che sta frequentando da quanto è finito il programma.

Il video continua con Lucia Ilardo, palesemente delusa, che dichiara alla telecamera: “Tutto quello che sto facendo è sbagliato”, a cui segue l’ex fidanzato Rosario con un criptico “pari a zero”. È probabile che a questi video seguiranno anche faccia a faccia tra fidanzati, ex e tentatori. Sta di fatto che il promo annuncia anche rivelazioni inaspettate sui protagonisti e grandi colpi di scena. Un video che, insomma, alimenta la già forte attesa del pubblico di Temptation Island.