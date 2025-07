Chi ha impegni per la serata di oggi, giovedì 10 luglio, farebbe bene a rinviarli perché la seconda puntata di Temptation Island 2025 promette grandi emozioni e colpi di scena con protagoniste le sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto. Con tatto e in punta di piedi, Filippo Bisciglia proverà così ad aiutare fidanzate e fidanzati che si ritroveranno davanti immagini e confessioni molto forti.

Sonia B e Simone si lasciano a Temptation Island 2025?/ Lui l'ha già dimenticata e lei si dispera

Anche questa sera, esattamente come accaduto durante la prima puntata, non mancheranno falò, colpi di scena, lacrime ed emozioni. Tuttavia, se nel corso del primo appuntamento, i protagonisti indiscussi sono stati Alessio e Sonia da una parte; Antonio e Valentina dall’altra, questa sera, ci sarà spazio anche per le altre coppie. Tuttavia, a rubare la scena a tutti saranno ancora Sonia e Alessio la cui storia è destinata a regalare ancora colpi di scena.

Valentina e Antonio si lasciano a Temptation Island 2025?/ Lui disperato dopo un video: "Il problema ero io?"

Temptation Island 2025: cosa accadrà tra Alessio e Sonia

Occhi puntati su Alessio e Sonia nella seconda puntata di Temptation Island 2025. Nella scorsa puntata, dopo aver scoperto dei dubbi del fidanzato che ha ammesso di non sapere se l’abbia mai amata aggiungendo di averle chiesto di sposarlo solo per gratitudine, Sonia ha chiesto il falò immediato di confronto scatenando la dura reazione di Alessio che non si è presentato.

Sonia, tuttavia, ha avuto la possibilità di restare nel villaggio per continuare l’avventura anche da single, ma questa sera arriverà il colpo di scena. Come svela Dagospia, infatti, pare che Alessio sia rimasto nel villaggio e che sia tornato sulla propria decisione chiedendo, poi, un falò alla fidanzata accettando l’incontro con lei per avere un chiarimento definitivo.

Alessia, chi è la tentatrice di Marco a Temptation Island 2025/ "Amo le donne e cosa sogno"

Temptation Island 2025: cosa accadrà alle altre coppie

Spazio, poi, anche ad Antonio e Valentina: nella prima puntata, dopo aver ascoltato lo sfogo della fidanzata che, parlando con le altre fidanzate ha spiegato di occuparsi da sola di tutte le spese della casa, ha avuto un crollo minacciando di lasciare definitivamente il villaggio di Temptation Island 2025. Antonio, poi, è riuscito a calmarsi ma nella puntata in onda questa sera, un filmato della fidanzata scatenerà la sua rabbia.

Nel corso della seconda puntata, poi, Filippo Bisciglia dovrebbe raccontare anche l’evoluzione del rapporto tra Denise e Marco con quest’ultimo che, assalito dalla gelosia, si lascerà andare ad un amaro sfogo mandando lanciando anche un tavolo.

Come vedere in diretta streaming Temptation Island 2025

Le puntate di Temptation Island 2025 possono essere viste, in diretta televisiva su canale 5, ogni giovedì, a partire dalle 21.30. Chi, invece, non riesce a seguire nè in tv che in diretta streaming disponibile sul sito o sull’applicazione Mediaset Infinity il programma dell’amore di canale 5 può sempre seguire la replica, in onda il venerdì, alle 21.10 su La5.