Temptation Island 2025 torna in onda oggi con una nuova puntata ricca di colpi di scena: tradimenti e fughe dal villaggio. Ecco cosa accadrà.

Dopo il grande successo delle prime puntate, Temptation Island 2025 non solo non si ferma ma raddoppia. Dopo l‘addio di Alessio e Sonia M. che si sono lasciati al termine di un falò di confronto durante il quale non sono mancate accuse reciproche, Filippo Bisciglia torna in onda oggi, mercoledì 23 luglio 2025, per una nuova puntata di Temptation Island che, dagli spoiler, si preannuncia assolutamente imperdibile. Sono sei le coppie che stanno ancora mettendo alla prova il rapporto ma già questa sera potrebbero esserci falò a sorpresa di fronte a filmati che si preannunciano scottanti.

Sia i fidanzati che le fidanzate, nelle precedenti puntate, oltre ad essersi avvicinati ai tentatori e alle tentatrici con cui vivono nel villaggio, si sono lasciati andare a parole dure nei confronti del partner. Nel corso della nuova puntata, nuove immagini e nuove dichiarazioni porteranno a reazioni fortissime con lacrime, gesti e decisioni importanti che potrebbero regalare al pubblico un epilogo inaspettato.

Temptation Island 2025, puntata 23 luglio: Antonio fugge dal villaggio?

Con Marco che di fronte alle immagini della fidanzata Denise con il tentatore Flavio Ubirti si chiederà se si ricorderà di essere ancora fidanzata, la nuova puntata di Temptation Island 2025 regalerà momenti imperdibili al pubblico e veri e propri colpi di scena. Il primo, tuttavia, a regalarlo potrebbe essere Antonio che, dopo un appuntamento fuori dal villaggio con una tentatrice, di fronte alle nuove immagini della fidanzata Valentina, potrebbe fuggire addirittura dal villaggio.

Dopo essere stato il protagonista di gesti che hanno fatto discutere per il lancio di oggetti, secondo le anticipazioni, questa sera, Antonio potrebbe tirare fuori tutta la propria rabbia fuggendo dal villaggio per raggiungere la fidanzata Valentina. Anche Simone, però, dovrebbe dare vita ad un momento imperdibile avvicinandosi pericolosamente ad una tentatrice sotto lo sguardo di Sonia che, attraverso i filmati, vedrà tutto.

Come seguire in diretta streaming Temptation Island 2025

La nuova puntata di Temptation Island 2025 è, dunque, assolutamente imperdibile e, come accade ogni settimana, può essere seguita in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30. Sempre in tv, inoltre, si può seguire in replica il giorno successivo alla messa in onda su La5, a partire dalle 21.10. Temptation Island, tuttavia, può essere seguito in diretta streaming su Mediaset Infinity contemporaneamente alla diretta televisiva e in qualsiasi momento su WittyTv.