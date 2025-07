Temptation Island 2025 torna in onda questa sera con una nuova ed imperdibile puntata: l'atteso falò tra Sonia B. e Simone.

Puntata imperdibile quella di Temptation Island 2025 in onda oggi, giovedì 24 luglio, per gli appassionati delle storie d’amore altrui. Le coppie ancora presenti nel villaggio in Calabria stanno appassionando sempre di più i telespettatori, curiosi di scoprire come si concluderanno i percorsi di tutti i protagonisti. Dopo il falò di confronto di Denise e Marco che si sono detti addio, al centro della scena, c’è la storia d’amore di Simone e Sonia B. che, questa sera, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe avere il suo epilogo.

Fidanzati da sei anni, Sonia e Simone si conoscono da tempo ma, nell’ultimo periodo, l’amore e le attenzioni del personal trainer sono scemate portando Sonia a mettere in discussione la storia. Nel corso della puntata in onda ieri, durante il falò delle fidanzate, Sonia ha visto le immagini del tradimento del fidanzato non nascondendo il dolore e la delusione. Sconvolta, ha chiesto il falò di confronto immediato: Simone Accetterà?

Anticipazioni Temptation Island 2025: Antonio fuori controllo

Non solo Sonia B. e Simone al centro della nuova puntata di Temptation Island 2025 che dedicherà tempo anche alla storia d’amore di Antonio e Valentina. Dopo aver visto il fidanzato avvicinarsi alla single Ary, nella puntata di questa sera, Valentina trascorrerà del tempo con il single Francesco che le promette di portarla a vedere una partita del Napoli allo stadio scatenando la furiosa reazione di Antonio che perderà la testa.

Anche Rosario, inoltre, sarà in preda allo sconforto dopo aver visto immagini della fidanzata Lucia con un tentatore mentre Maria Concetta, durante il falò delle fidanzate, riceverà alcuni video del fidanzato che scateneranno la sua gelosia e, probabilmente, anche le sue lacrime.

Come seguire in diretta streaming Tempation Island 2025

Tante emozioni, ma anche colpi di scena saranno al centro della nuova puntata di Temptation Island 2025 che promette delle scintille imperdibili. L’appuntamento, dunque, è per questa sera, alle 21.30 su canale 5 al termine della Ruota della Fortuna mentre su Mediaset Infinity per chi preferisce la diretta streaming. La puntata di questa sera, inoltre, potrà essere seguita domani, in replica, su La5 a partire dalle 21.10 e sempre in streaming su WittyTv.