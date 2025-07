Temptation Island 2025 torna in onda oggi 29 luglio con una puntata ricca di colpi di scena e lacrime. Cosa accadrà alle coppie.

Oggi, martedì 29 luglio 20258, inizia una settimana imperdibile per i fan di Temptation Island che, in tre puntate, scopriranno l’epilogo di tutte le coppie che si trovano ancora nel villaggio in Calabria. Dopo il falò di confronto di Denise e Marco e di Simone e Sonia, la curiosità intorno al programma condotto da Filippo Bisciglia è davvero grande e nella puntata di oggi non mancheranno emozioni, lacrime e colpi di scena inaspettati in vista del grande finale che sarà trasmesso, poi, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio.

Nel corso della puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni, non mancheranno i momenti difficili per le coppie che sono ormai arrivate ad un bivio e sono chiamate e scegliere cosa fare in vista del falò di confronto finale. Tra le coppie protagoniste della puntata di oggi c’è quella di Valentina e Antonio. questa sera, a versare lacrime amare sarà lei che, uscendo dal capanno, pronuncerà una frase che non promette nulla di buono. “Ho le mie risposte”, dirà.

Anticipazioni Temptation Island 2025: Valerio tradisce Sarah?

Valerio come Simone? E’ questa la domanda più gettonata sul web che si chiedono se il fidanzato di Sarah la tradirà con la tentatrice Ary con cui condivide la passione per il calcio avendo visto in lei anche una persona molto semplice. Dopo qualche chiacchiera iniziale, il feeling tra Valerio e Ary sta crescendo sempre di più come hanno notato i fan del programma tra i quali ci sono molti sostenitori dell’ipotetica coppia.

Come svelano le anticipazioni, nel corso della puntata di oggi, Sarah sarà chiamata nel capanno dove si ritroverà un nuovo filmato del fidanzato. “E’ stato tutto finto, cinque anni finti”, le parole di Sarah pronunciate tra le lacrime. Nel corso di una chiacchierata con Rosario, Valerio ammetterà di aver pensato molto a quanto accaduto con Ary: avrà tradito Sarah?

Come vedere in diretta streaming Temptation Island 2025

Da ore, ormai, è ufficialmente partito il countdown sul web per l’inizio della nuova puntata di Temptation Island 2025 che promette d’incollare i fan davanti ai teleschermi. L’appuntamento è per le 16.30 su canale 5 o in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per vedere, invece, la puntata in streaming in qualsiasi momento vi basterà collegarvi al sito WittyTv.