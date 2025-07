Temptation Island 2025 torna in onda oggi con il probabile falò tra Angelo e Maria Concetta e la crisi di Lucia e Rosario.

Penultima puntata di Temptation Island 2025 e penultimo appuntamento con le emozioni per il pubblico del programma condotto da Filippo Bisciglia che torna in onda oggi, mercoledì 30 luglio, con una serata assolutamente imperdibile. Dopo l’emozionante e toccante falò tra Sarah e Valerio, chiesto da lui dopo il bacio con la tentatrice Ary e che si è concluso con un addio, questa sera, ad occupare la scena saranno le ultime coppie ancora presenti nel villaggio in Calbria.

Spazio a Maria Concetta e Angelo che, questa sera, si ritroveranno probabilmente davanti al falò per un intenso confronto. La puntata di ieri, infatti, si è conclusa con la richiesta del falò da parte di Maria Concetta, furiosa dopo un video del fidanzato Angelo insieme ad una tentatrice. Angelo, questa sera, si presenterà davanti al falò o rimanderà il confronto?

Anticipazioni Temptation Islanbd 2025: il triangolo Rosario, Lucia e Andrea

La puntata di Temptation Island 2025 vedrà in primis protagonisti Maria Concetta e Angelo la cui storia sembra destinata a concludersi. Subito dopo, però, Filippo Bisciglia cambierà argomento affrontando la storia di Lucia e Rosario, arrivati nel villaggio perché lei ha voglia di iniziare a convivere e lui tentenna. Nel corso degli ultimi giorni all’interno del villaggio, una serie di eventi faranno precipitare la situazione. Come mostrano gli spoiler, infatti, Lucia si avvicinerà sempre di più al tentatore Andrea scatenando la gelosia di Rosario che potrebbe così chiedere il falò di confronto immediato.

Tuttavia, nel corso nella puntata odierna, inoltre, potrebbero riaccendersi i riflettori anche su Sonia e Alessio, la prima coppia a concludere il percorso nel villaggio dopo un confronto che ha scatenato diverse polemiche. A quanto pare, tuttavia, tra i due non sarebbe ancora finita.

Come vedere in diretta streaming Temptation Island 2025

Quella di questa sera, dunque, è una puntata assolutamente imperdibile per i fan di Temptation Island 2025 che potranno seguire l’epilogo delle ultime coppie presenti nel villaggio a partire dalle 21.30 su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sia la puntata di oggi che le precedenti, inoltre, possono essere viste in qualsiasi momento in streaming su wittyTv.