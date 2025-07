Quali coppie Temptation Island 2025 stanno ancora insieme e quali si sono lasciate dopo il reality? Tutte le segnalazioni più clamorose

Temptation Island 2025: quali coppie stanno ancora insieme dopo il reality: segnalazione su Antonio e Valentina

Temptation Island 2025 è appena iniziato e già si moltiplicano le segnalazioni, tra coppie definite fake e fidanzate che pare abbiano delle relazioni in corso con noti influencer tutti i partecipanti al reality sembra non farsi mancare nulla. In queste ore, tuttavia, sono uscite anche delle segnalazioni su quali coppie stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025 e quali invece si sono definitivamente lasciate. Al centro dei rumor, infatti, ci sono Antonio e Valentina. La coppia ha avuto grande spazio nella prima puntata ed è finita nel mirino di una segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Stando a quanto riporta la Marzano, infatti, sembrerebbe che Valentina e Antonio stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025. Una segnalazione giunta all’esperta di gossip, infatti, riportava che Antonio e Valentina in questi mesi sono stati visti insieme e a dimostrazione di quando dice ha anche delle foto della coppia. Ovviamente, tuttavia, va specificato che si tratta solo di indiscrezioni, non sappiamo a quanto tempo fa si riferiscono tali avvistamenti e tali prove ne come si sia evoluto il loro rapporto all’interno del reality e dunque tale segnalazione dev’essere presa con le pinze.

Quali coppie si lasceranno dopo Temptation Island 2025? “Fidanzata si legherà molto al tentatore Flavio”

E non è tutto perché sempre nelle scorse ore si è diffusa un’altra indiscrezione clamorosa che, se vera, significherebbe che una coppia si è lasciata dopo Temptation Island 2025. Durante la prima puntata andata in onda ieri sera, infatti, l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un rumor bomba sul tentatore Flavio Ubirti, che ha già conquistato tutte le fidanzate ed il popolo del web. Ebbene secondo il giornalista il bel tentatore avrebbe fatto breccia nel cuore di una fidanzata in particolare…Non si è spinto oltre ma ha lasciato intendere che la fidanzata in questione si sia presa una vera e propria cotta per il tentatore di Temptation Island 2025 Flavio Ubirti arrivando al punto di lasciare il fidanzato. Non ha rivelato, tuttavia, chi è la fidanzata in questione, secondo alcuni Denise, secondo altri Maria Concetta e secondo altri ancora Sonia M. che ieri è stata la protagonista assoluta della puntata per la sua decisione di chiudere immediatamente con il fidanzato Alessio dopo le parole choc di lui nei suoi confronti.