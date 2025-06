Temptation Island 2025: quando va in onda

Le registrazioni di Temptation Island 2025 sono ufficialmente iniziate e, sui social, è partito il countdown per l’arrivo in tv della nuova edizione del programma di canale 5. Al timone del programma ci sarà, come sempre, Filippo Bisciglia che racconterà nuovamente le emozioni delle coppie coinvolte cercando di dare consigli anche ai fidanzati e alle fidanzate in crisi. Le registrazioni sono attualmente in corso in Calabria, nuova location del programma dopo anni in cui è stata la Sardegna ad ospitare i vari protagonisti.

Le registrazioni dovrebbero andare in onda ancora per un paio di settimane per poi andare in onda, in prima serata, su canale 5. La data da segnare sul calendario, salvo clamorosi colpi di scena, è giovedì 3 luglio 2025. Grande curiosità, poi, intorno alle coppie e ai single, ma chi saranno effettivamente i protagonisti?

Temptation Island 2025: le coppie e i single

I protagonisti di Temptation Island 2025 sono le coppie di fidanzati, non sposate e senza figli, che, per ventuno giorni, vivono separati in due villaggi animati da tentatrici e tentatori con cui interagire per capire se la storia sia effettivamente forte e stabile. Nonostante i vari rumors sulle coppie, ad oggi, non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di coppie famose.

Nonostante i rumors sulla presunta presenza di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la coppia è sempre presente sui social e anche ieri si è mostrata al mare. Per quanto riguarda i tentatori e le tentatrici, ad oggi, l’unico nome certo è quello di Francesco Farina, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Francesco ha provato a corteggiare Martina De Ioannon che, però, era già molto presa da Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

