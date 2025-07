Temptation Island 2025, il nuovo resort Calalandrusa ruba l'occhio: dalle meravigliose spiagge ai prezzi per una vacanza

Inizia il viaggio nei sentimenti, si rinnova l’appuntamento con Temptation Island 2025 su Canale Cinque. Il programma condotto da Filippo Bisciglia fa tappa sul piccolo schermo con una serie di novità, tra cui il resort nel quale alloggiano le coppie. Addio alla Sardegna, che fino ad oggi è stata la sede della trasmissione e delle varie coppie, da questa estate sarà invece la Calabria a fare da cornice alle storie del programma narrate come sempre da Filippo Bisciglia. Parliamo del resort Calalandrusa, situato a Guardavalle Marina, a pochi km da Catanzaro, una location davvero mozzafiato e capace di attrarre negli anni centinaia di turisti, fin dal 1975, anno della sua apertura.

Temptation Island 2025 mostrerà dunque una nuova location al pubblico di Canale Cinque, con vari bungalow, una piscina olimpionica e un ristorante che propone piatti tipici calabresi. Come sottolinea il noto portale Fanpage, alloggiare presso il resort in Calabria può arrivare a costare anche 1500 euro a coppia per circa sette notti. Una vacanza paradisiaca e lussuosa, che per qualche settimana è stata sede delle riprese del programma Mediaset.

Temptation Island, il resort Calalandrusa colpisce Filippo Bisciglia

A parlare della nuova location, la struttura che ospiterà le coppie di Temptaion Island, è stato il padrone di casa Filippo Bisciglia. Il conduttore ed ex concorrente del Grande Fratello si è espresso così sulla struttura che è stata sede delle riprese delle ultime settimane: “La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Siamo stati accolti benissimo e si mangia da Dio.”

Vedremo come il pubblico accoglierà il villaggio, dopo anni di avventure in Sardegna. Ma anche questa volta non mancheranno le emozioni e tantomeno le meraviglie a circondare il resort, dalla piscina al verde adiacente alle stanze che hanno fatto da sfondo alle vicende delle coppie.

