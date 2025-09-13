Saranno due gli speciali di Temptation Island 2025 secondo un'indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni: ecco quando andranno in onda.

Non uno, ma ben due speciali di Temptation Island 2025, il programma condotto da Filippo Bisciglia che, nel corso dell’estate, ha sbancato gli ascolti incollando, ogni settimana, milioni di telespettatori. Di fronte ad un successo simile, Temptation Island tornerà nuovamente in onda, in prima serata, anche in questo settembre. Se gli anni scorti, le coppie erano ospiti delle prime puntate di Uomini e Donne dove raccontavano l’estate trascorsa dopo la partecipazione al programma, quest’anno, non ci sarà alcuna ospitata nel dating show di canale 5 ma due appuntamenti speciale come rivela Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

A quanto pare, dopo lo speciale in onda lunedì 15 settembre, ci sarà un altro speciale di Temptation Island 2025 che andrà in onda lunedì 22 settembre. Un annuncio che ha già scatenato l’entusiasmo dei fan del programma dell’amore.

Temptation Island 2025: cosa vedremo nello speciale

Cosa vedremo, dunque, nel primo appuntamento speciale con Temptation Island 2025? Le anticipazioni sono poche ma dal promo è quasi certo che Filippo Bisciglia farà il punto sulle coppie che, al termine dell’avventura nel villaggio, si sono lasciati o sono rimaste insieme. Antonio, in particolare, mostrerà il famoso gazebo che è stato spesso al centro dei suoi discorsi, ma anche di quelli della fidanzata Valentina con cui sta organizzando il matrimonio.

Particolare attenzione, poi, dovrebbe essere data alla coppia formata da Simone e Sonia che, dopo essersi lasciati al termine del falò finale di confronto, un mese dopo, a Filippo Bisciglia, hanno raccontato di aver deciso di riprovarci perché lei ha scoperto di essere incinta.