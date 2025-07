Temptation Island 2025, Raffaella Mennoia: "Coppie? Non fingono ecco perché, tagliamo scene esplicite. Lavorare con Maria De Filippi? Faticoso"

In attesa della seconda puntata di Temptation Island 2025 che andrà in onda su Canale5 domani sera, giovedì 10 luglio, sempre a partire dalle 21.30 circa, l’autrice storica Raffaella Mennoia ha rilasciato una lunga intervista a Renato Farina sul Corriere della Sera dove ha svelato i retroscena del format, il segreto del successo (la prima puntata di questa edizione è stata vista 3.452.000 telespettatori con il 27,8% di share ed altre curiosità. A partire dalle coppie che hanno deciso di partecipare per mettere alla prova il loro amore. Scendendo nel dettaglio, Raffaella Mennoia ha rivelato che l’intento del programma è quello di verificare la solidità di una coppia.

Ed a proposito delle sette coppie che hanno deciso di partecipare, Raffaella Mennoia durante l’intervista al Corriere della Sera ha confermato che non si tratta di ‘coppie finte e in cerca di visibilità. I casting iniziano a febbraio, i fidanzati e le fidanzate devono superare quattro provini e se qualcuno non fosse sincero dopo più di trent’anni di esperienza se ne accorgerebbe subito. A Temptation Island 2025 è tutto vero, tuttavia, rispetto ai format europei hanno deciso di ‘tagliare le scene più esplicite’ e non mostrare immagini hot. Ed il motivo è la stessa Mennoia a spiegarlo: “Il tradimento in fondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame.” E dunque non è necessario calcare la mano con una rappresentazione voyeuristica.

Maria De Filippi, Raffella Mennoia di Temptation Island 2025 confessa: “Faticoso lavorare con lei”

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Raffaella Mennoia ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi con la quale lavora insieme dal 1996 da quando, accompagnando un’amica ai provini per Amici si è fatta notare con un intervento e poco dopo chiese agli autori di poter lavorare con loro. Da allora è tra le autrici più importanti dei programmi Maria De Filippi, da Uomini e Donne a C’è posta per te fino a Temptation Island 2025 ma il rapporto con la conduttrice pavese non è idilliaco. Se da un lato le deve molto e le sarà per sempre riconoscente dal punto di vista professionale e non solo, dall’altro ha ammesso che è complicato lavorare al suo fianco.

“Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano”. ha ammesso Raffaella Mennoia e per questo motivo fa una grande fatica a conciliare lavoro e vita privata ed a complicare il tutto c’è anche il fatto che il suo fidanzato Alessio Sankara vive in America e viaggia vanti e indietro in continuazione. Ed infine l’autrice ha confessato che in coppia con il suo compagno parteciperebbe a Temptation Island 2025.