Quando vanno in onda le repliche di Temptation Island 2025, come vedere il programma in diretta streaming e quante puntate ci saranno

L’attesa lunga quasi un anno è finita: Temptation Island 2025 parte ufficialmente oggi, 3 luglio, su Canale 5 a partire dalle 21.30, e ritrova il suo ormai iconico padrone di casa, Filippo Bisciglia. Questa sera va dunque in onda la prima delle sei puntate previste, il che ci dice che, salvo cambiamenti di palinsesto, questa edizione dovrebbe concludersi giovedì 7 agosto 2025. Temptation, dunque, ci accompagnerà per quasi tutta la calda estate, tra possibili tradimenti, coppie in crisi e falò di confronto.

Temptation Island 2025, 1a puntata 3 luglio/ Diretta: svelati tentatori e tentatrici, i primi commenti

Ma quali sono i modi per seguire la diretta? Temptation Island 2025 va in onda su Canale 5, ma chi non ha la possibilità di seguirlo al televisore potrà collegarsi al sito di Mediaset Play per vederlo in diretta o anche, se si è arrivati in ritardo, pigliando il tasto restart per vederlo dall’inizio. La piattaforma è accessibile da PC, smartphone, tablet e TV, basterà una connessione ad internet.

Sigla Temptation Island 2025, Love The Way You Lie: un pezzo intramontabile/ I meme del web

Quando vanno in onda le repliche di Temptation Island 2025

In contemporanea, sempre su Mediaset Play usciranno, di volta in volta, i filmati dedicati alle coppie e a cosa gli è accaduto durante la puntata, in modo da poter recuperare anche solo un momento che vi siete persi. Se invece non riuscite proprio a seguire la puntata perché avete impegni in serata, la repliche di Temptation Island 2025 andranno in onda su La5 (canale 30 del digitale terrestre), ogni venerdì a partire dalle 21.10. Le puntate del reality delle coppie saranno disponibili anche a partire dal giorno dopo la messa in onda su Canale 5 sul sito di Mediaset Play, nell’apposita sezione. Non avete, dunque, alcuna scusa per perdervi l’appuntamento più atteso dell’estate.