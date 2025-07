Temptation Island 2025, rivelazione choc di un'ex tentatrice: "Ogni tanto qualcuno 'sparisce'": cosa succede fuori onda, retroscena e tagli

Temptation Island 2025, ex tentatrice svela un inedito retroscena: “I single vengono eliminati ogni settimana dai fidanzati”

È partita la macchina di Temptation Island 2025 e la prima puntata ha registrato degli ottimi ascolti venendo vista da 3.452.000 telespettatori con il 27,8% di share in questi giorni sono usciti i cachet e quanto guadagnano tentatori e tentatrici di Temptation Island 2025, le coppie in gioco ed il conduttore Filippo Bisciglia. Tuttavia i diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito per confermare o smentire tali indiscrezioni ma un paio d’anni fa un’ex tentatrice con un video su Tik Tok ha spiegato meglio non solo la questione compensi ma anche alcuni retroscena e ciò che succede dietro le quinte.

Temptation Island, Antonio e Valentina stanno ancora insieme/ Maria De Filippi lo ha voluto nel suo team?

Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island che nel corso dell’edizione del 2020 aveva messo a dura prova di Annamaria e Antonio con un video su Tik Tok ha rivelato non solo quanto guadagnano tentatori e tentatrici ma anche come funziona il programma e cosa succede dietro le quinte. Scendendo nel dettaglio ha rivelato che nel viaggio dei sentimenti è registrato è non vengono mandate in onda alcune cose che succedono come l’eliminazione dei tentatori e delle tentatrici. Ogni due o tre giorni, oppure all’incirca ogni settimana, le fidanzate ed i fidanzati sono chiamati ad ‘eliminare’ uno o due single con il quale non hanno interagito. Non è chiaro, tuttavia, se anche a Tempation Island 2025 c’è ancora questo meccanismo.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è scontro social con Raul Dumistras/ Il botta e risposta infuocato

Temptation Island 2025, l’ex tentatrice Ilaria Gallozzi svela come funziona il programma

Le dichiarazioni di Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di Temptation Island 2025 confermano il meccanismo del reality, i single hanno il compito di tentatori i fidanzati e le fidanzate, ed infatti vengono pagati in relazione a quanto rimangono nel villaggio e a quanto si legano con uno della coppia. A proposito di pagamenti, infatti, Ilaria sempre nel video su Tik Tok aveva rivelato che un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro al giorno, ma non tutti rimangono fino alla fine perché settimanalmente ci sono delle eliminazioni, ecco perché nel corso delle puntate qualche single ‘sparisce’. Le dichiarazioni della Gallozzi risalgono ad un paio d’anni di fa, non ci sono dichiarazioni recenti e dunque non è chiaro se il meccanismo sia lo stesso o sia cambiato. Nel frattempo cresce sempre di più l’attesa per la puntata di questa sera di Temptation Island 2025.