Temptation Island 2025: salta la puntata speciale ‘un mese dopo’? Ecco cosa sta succedendo

Brutte notizie per gli appassionati del viaggio nei sentimenti di Canale 5, stando alle ultime indiscrezioni riportate da FanPage, infatti, la tradizionale puntata speciale ‘un mese dopo’ di Temptation Island 2025 in onda alla fine del percorso per scoprire qual è stato il destino delle varie coppia potrebbe non andare in onda. Infatti il sito sopra menzionato riporta che oggi i colloqui con i concorrenti non si sarebbero ancora registrati e pare, inoltre, che siano stati ancora contatti per girarli più avanti.

I motivi sul perché la puntata speciale di Temptation Island 2025 su ‘un mese dopo’ potrebbe non andare in onda e saltare completamente non sono stati resi noti con certezza. È possibile, tuttavia, che la produzione abbia deciso di concentrarsi sul percorso e dedicare tutte le puntate disponibili, a cui se n’è aggiunta una settima alle sei già previste, agli eventi principali accadute alle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore: Sonia B. e Simone, Sonia M. e Alessio, Denise e Marco, Valentina e Antonio, Sarah e Valerio e Lucia e Rosario. Certo è però che tale scelta ha già fatto storcere il naso ai telespettatori che sui social sono insorti riversando tutto il loro disappunto sulla cancellazione della puntata speciale.

Perché la puntata speciale di Temptation Island 2025 sul destino delle coppie potrebbe non andare in onda? Fan insorgono sul web

In molti ricorderanno che già nella scorsa edizione la puntata speciale interamente dedicata all’evoluzione delle coppie dopo Temptation Island 2025 non c’è stata. I filmati con l’epilogo del loro percorso erano stati pubblicati solo sul sito di Witty.tv, quest’anno addirittura potrebbero proprio non essere trasmessi perché, come FanPage riporta, non sono neanche stati registrati i colloqui. Come fare dunque per scoprire quale sarà il destino delle coppie? Quali si sono lasciati, quali stanno ancora insieme e come si è evoluta la loro relazione? Sicuramente però il malumore dei telespettatori che sui social scrivono commenti indignati: “È il momento più atteso! Non potete togliercelo proprio quest’anno! Senza ‘Un mese dopo’ Temptation Island non è completo!” potrebbe spingere la produzione e la rete a rivedere la sua scelta.