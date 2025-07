Temptation Island è il programma più atteso dell’estate e, anche l’edizione 2025 sta confermando il legame che c’è tra il pubblico e la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Il format, tuttavia, non è famoso solo in Italia ma anche all’estero dove, spesso, vengono mandate in onda scene esplicite di tradimento. Nell’ultima edizione spagnola, ad esempio, hanno fatto molto discutere le scende del tradimento di Anita con un tentatore che sono state mostrate al fidanzato Montoya che ha avuto una reazione shock.

In Italia, le immagini di tradimenti espliciti non sono mai state mostrate. Al massimo, vengono mandati in onda filmati con un contatto fisico, un abbraccio più intenso o un bacio. Una scelta consapevole della produzione e a spiegare il motivo è Raffaella Mennoia, autrice storica della trasmissione.

Raffaella Mennoia: “Ecco perché a Temptation Island vengono censurate le scene esplicite”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Raffaella Mennoia ha spiegato i motivi per cui, in Italia, è stato scelto di non trasmettere immagini esplicite. L0autrice ha così raccontato che l’obiettivo del programma non è quello di raccontare il tradimento ma l’amore mettendo in risalto i sentimenti di tutti i protagonisti.

“Come mai tagliamo le situazioni più esplicite? Il tradimento in fondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame. Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono delle situazioni che non mostriamo, chi vuole capire capisce: non c’è bisogno di calcare la mano, di indugiare su determinati gesti, non serve il dettaglio”, le parole dell’autrice. Una scelta comunque vincente quella degli autori italiani di Temptation Island che, ogni anno, garantisce ascolti importanti a Mediaset.