L’arrivo dell’estate vuol dire il ritorno in onda di Temptation Island 2025, la nuova edizione partirà giovedì 3 luglio sempre in prima serata su Canale5, sono state già state svelate le sette coppie che metteranno alla prova il loro amore nel viaggio nei sentimenti e sono state annunciate le novità più importanti come il cambio di location, le registrazioni del reality si sono spostate dalla Sardegna alla Calabria. Tuttavia in questi giorni a catalizzare l’attenzione è stata un’anticipazioni clamorosa di Filippo Bisciglia rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il conduttore ha ammesso che ‘succederà qualcosa che non è mai accaduto prima nelle precedenti edizioni’ e che ‘non si tratta di una proposta di matrimonio’. Accesa la curiosità tutti hanno iniziato ad ipotizzare di cosa si potesse trattare facendo le ipotesi più disparate ed a tal proposito adesso è arrivata una segnalazione clamorosa. Stando a quanto riporta Novella2000, infatti, pare che una delle fidanzate di Temptation Island 2025 sia incinta, una coppia avrebbe scoperto durante il reality di aspettare un bambino. Il magazine aggiunge anche che si tratta di una pura segnalazione non confermata ufficialmente e dunque va presa con le pinze ma se vera sarebbe spiazzante. Filippo Bisciglia con ‘qualcosa di mai accaduto prima’ si riferiva alla gravidanza?



Temptation Island 2025, una coppia scopre di aspettare un figlio? Indiscrezione bomba

Scendendo nel dettaglio Novella2000 riporta la segnalazione di una fonte che avrebbe seguito le registrazioni giunta in redazione:“All’interno del villaggio, una delle concorrenti avrebbe scoperto di aspettare un figlio. Una volta appresa la notizia si sarebbe vista costretta a comunicarla al fidanzato durante il percorso.” Se confermata si tratterebbe della prima volta nella storia del reality che una protagonista scopre di aspettare un figlio in diretta. Nulla si sa, invece, su chi sia l’ipotetica fidanzata di Temptation Island 2025 incinta, le coppie sono sette e sono: Angelo e Maria Concetta, Marco e Denise, Valerio e Sarah, Alessio e Sonia M., Lucia e Rosario, Antonio e Valentina e Simone e Sonia B. E mentre crescono le segnalazioni e le indiscrezioni bomba, cresce l’attesa oer la prima puntata prevista per giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale5.