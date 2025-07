Shaila Gatta scatena i fan con un like sospetto: c'entra la nuova edizione di Temptation Island

Dopo un anno di attesa, Temptation Island è finalmente tornato a tenere compagnia al pubblico italiano. Giovedì 3 luglio ha preso il via la nuova edizione del reality estivo di Canale 5, con la presentazione ufficiale delle sette coppie pronte a mettere alla prova i propri sentimenti nel celebre villaggio delle tentazioni. Durante la puntata di di debutto, il conduttore Filippo Bisciglia ha introdotto non solo i protagonisti in coppia, ma anche i tentatori e le tentatrici, destinati a far discutere e ad animare le dinamiche del programma per tutta l’estate 2025.

Tra tutti, a spiccare è stato senza dubbio Flavio Ubirti, che ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico, e non solo. Al momento dello svelamento iniziale dei tentatori, infatti, tutte le fidanzate hanno indicato proprio lui come preferenza.

Allo stesso modo, anche il popolo dei social è letteralmente impazzito per lui. Alla fine, Flavio ha scelto di approfondire la conoscenza con Denise, attualmente fidanzata con Marco. Ma, non è finita qui: il tentatore avrebbe attirato l’attenzione anche di una nota ex gieffina.

ancora c’è qualcuno che crede che le sia mai piciuto Lorenzo, tutti gli ex con lo stampino 😂 #shailenzo pic.twitter.com/lugSfo98ee — 𝗯𝗮𝗯𝗮𝘆𝗮𝗴𝗮 (@baba04x) July 3, 2025

Temptation Island 2025: ex gieffina lascia un like sospetto

Dopo la presentazione di Flavio Ubirti a Temptation Island 2025, diverse pagine social hanno condiviso le sue foto, tra cui Trash Italiano, che ha postato uno scatto a petto nudo con la didascalia: “Praticamente hanno scelto tutte il tentatore Flavio (capisco)“. Tra i like ricevuti, ha attirato l’attenzione quello di Shaila Gatta, ex velina ed ex gieffina. Il gesto non è passato inosservato ai fan degli “Shailenzo“, che lo hanno subito notato e commentato, facendo notale come, ormai, l’ex velina abbia voltato pagina dopo la fine della sua storia con Lorenzo Spolverato.

