La seconda puntata di Temptation Island 2025 ha regalato un colpo di scena sia alla coppia formata da Alessio e Sonia con il primo che è tornato sui propri passi chiedendo un falò di confronto alla fidanzata, sia alla coppia di Simone e Sonia. Quest’ultima, infatti, è stata chiamata nel capanno dove si è ritrovata davanti immagini del fidanzato che non si aspettava. Oltre a vederlo molto fisico con la tentatrice Eva, Sonia ha ascoltato le confessioni del tradimento del fidanzato di cui era ignara.

“A volte commetti azioni fai perché ti senti di fare. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà”, le parole di Simone che fanno crollare le certezze di Sonia – “Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?”. A lasciare senza parole il pubblico, poi, sono anche le sue teoria complottiste.

Le teoria complottiste di Simone a Temptation Island 2025

Nel villaggio dei fidanzati, durante una chiacchierata con le single Eva e Rebecca, Simone spiega di essere un terrapiattista e un complottista. “Io sono un terrapiattista. La Terra è sferica, non tridimensionale o tonda”, spiega il ragazzo. “Quindi non credi a tutti i video che fanno vedere?”, chiede una tentatrice. “Assolutamente no. Come penso che l’uomo non sia mai andato sulla Luna“.

Le parole di Simone sono diventate immediatamente virali scatenando la reazione del popolo del web. “Ed infine, il #terrapiattista sbarcó a Temptation Island 2025″, “La pubblicità con ‘la terra è piatta’ ‘No la terra é rotonda’ solo a Temptation Island 2025”, sono solo alcuni dei commenti presenti su X.

