Simone di Temptation Island 2025 ancora nel mirino delle critiche: il video di un nuovo progetto fa discutere

Nel bene o nel male basta che se ne parli è il motto che sembra aver fatto proprio Simone Margagliotti di Temptation Island 2025 che dopo la rottura con la fidanzata Sonia Barrile, incinta del loro bambino, ha deciso di sfruttare la sua popolarità per promuovere un suo nuovo progetto lavorativo, ha deciso di aprire una nuova palestra a Modena e per farlo ha condiviso sui suoi social da Tik Tok a Instagram un video per sponsorizzare l’apertura che da qualche giorno è diventato virale e attirandosi le critiche e le prese in giro degli utenti.

Da giorni infatti il suo video è stato preso d’assalto dai commenti degli utenti che vanno dalle bonarie prese in giro ad attacchi più pesanti. Simone di Temptation Island 2025 è infatti diventato famoso non solo per aver tradito la sua fidanzata Sonia stringendo un feeling con la tentatrice Rebecca e arrivando a baciarla in bagno ma anche per le sue teorie complottiste sul fatto che la terra è piatta ed i dinosauri non si siano mai estinti. E proprio per questo, in negativo, è diventato in personaggio popolare che adesso sfrutta questa sua popolarità per promuovere la sua attività.

Temptation Island 2025, Simone Margagliotti nella bufera dopo la rottura con la fidanzata Sonia Barrile

Su Instagram, Tik Tok e X è pieno di commenti contro l’ex volto di Temptation Island 2025 si legge infatti: “Ciao posso avere meno informazioni possibili? Il tuo impero è piatto o tondo?” “Già la voglia di andare in palestra è poca, con te mi passa definitivamente.” “Ti stimo perché sei partito da zero e lì sei rimasto” “Ciao, scusami io ho il diploma, posso accedere lo stesso o è obbligatorio non aver frequentato le elementari?” E non è tutto, Simone di Temptation Island 2025, è finito nel mirino delle critiche anche degli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza lo hanno criticato nei loro profili non solo per il video cringe dell’apertura della sua palestra ma soprattutto per come si è comportato con la fidanzata Sonia Barrile. Finito il reality, Sonia ha scoperto di essere incinta ed ha voluto riprovarci con l’ex fidanzato peccato però che dopo soli poche giorni sono iniziate a moltiplicarsi le segnalazioni di avvistamenti di Simone con nuove ragazze.

