È ufficialmente iniziato Temptation Island 2025 e dopo la breve clip di presentazione di tutte le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco hanno fatto il loro ingresso le tentatrici, le single che avranno il compito di tentare i fidanzati nel loro villaggi. Angelo, fidanzato di Maria Concetta ha commentato sarcastico: “Huston, abbiamo un problema” e tra le frecciatine delle fidanzate i fidanzati hanno scelto quale single li attira di più.

Tutti i fidanzati tra frecciate e stoccante scelgono la single dalla quale si sentono più attratti. Per Alessio sono tutte straordinarie: “Complimenti”, ed il fatto che si sia lasciato andare a delle frecciate ha infastidito non poco la sua fidanzata Sonia M.. Si passa poi a Simone, fidanzato di Sonia B. che tra le varie tentatrici sceglie Eva, anche per Alessio sono tutte straordinarie, delle belle ragazze ma se dovessi scegliere sceglierei Arianna.

E poi ancora per quanto riguarda la scelta delle tentatrici di Temptation Island 2025 che più li attirano è il turno di Antonio che è già in piena crisi con la sua fidanzata Valentina. Per il 32enne partenopeo tutte le 13 single sono bellissime e straordinarie, una più bella dell’altra e non sa chi scegliere. Le idee più chiare, invece, le ha Valerio, fidanzato di Sarah, per lui la ragazza più bella è Arianna. Insomma, i fidanzati hanno fatto la loro scelta e si sono recati nel villaggio dei fidanzati riusciranno a resistere alle tentazioni con tredici bellezze che li tenteranno.