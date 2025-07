Marco e Denise: spunta un gossip inaspettato sulla coppia di Temptation Island 2025

Temptation Island 2025 è appena iniziato e già non mancano le polemiche. Questa sera, giovedì 3 luglio, su Canale 5 prende il via la nuova edizione del celebre reality estivo, e il pubblico potrà finalmente conoscere tutte le coppie pronte a mettersi alla prova nel villaggio delle tentazioni. Ad un anno di distanza, i telespettatori sono impazienti di ritrovare Filippo Bisciglia, pronto a guidare i celeberrimi falò di confronto. Come ogni anno, anche in quest’edizione saranno sette le coppie protagoniste, non sposate e senza figli, che stanno vivendo un momento di crisi o di stallo nella loro relazione.

Tra i protagonisti della nuova edizione, nelle ultime ore ha fatto molto parlare di sé la coppia formata da Marco e Denise. I due stanno insieme da quattro anni, ma la loro relazione è stata messa a dura prova da un tradimento da parte di lui, avvenuto dopo appena un anno. Nonostante convivano da un anno e mezzo, Denise non è mai riuscita a recuperare pienamente la fiducia nel compagno. Proprio per questo ha deciso di partecipare a Temptation Island, nella speranza di capire se la loro storia possa ripartire con basi più solide oppure se sia arrivato il momento di chiudere definitivamente.

Conosciamo Marco e Denise, l’ultima coppia che ha deciso di mettere alla prova il proprio rapporto ❤️‍🔥#TemptationIsland vi aspetta PROSSIMAMENTE su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/8gjojavgod — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 19, 2025

Marco e Denise: cosa nasconde la coppia di Temptation Island 2025

Insomma, quella di Marco e Denise sembra proprio una classica storia da Temptation Island, fatta di tradimenti e fiducia tradita. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena che mette in discussione l’autenticità della loro relazione. Un utente ha infatti scritto a Deianira Marzano, sostenendo di conoscere la coppia e raccontando una versione ben diversa. “Mi sembra assurdo che dicano di stare insieme da quattro anni: lui, tre anni fa, mi ospitò addirittura a casa sua a Roma. E ogni estate è a Ibiza, lavora lì“, ha dichiarato, allegando anche uno screenshot come presunta prova.

Al che, la Marzano ha replicato: “Ma infatti raccontano frottole su questi fidanzamenti dell’ultimo minuto, perché sanno benissimo che le corna saltano fuori prima ancora che finisca il programma“. A questo punto, non resta che seguire le puntate di Temptation Island per capire cosa succederà.