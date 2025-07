Le anticipazioni dell'ultima puntata di Temptation Island 2025 in programma oggi promettono colpi di scena: le coppie che sono tornate insieme e chi no.

Il momento che tutti i fan di Temptation Island 2025 aspettavano è finalmente arrivato: oggi, giovedì 31 luglio, Filippo Bisciglia conduce l’ultima, attesissima puntata del programma che, oltre a sbancare gli ascolti, ha spopolato sui social confermandosi un vero e proprio fenomeno. Non c’è estate senza Temptation Island e l’edizione 2025 ha ulteriormente confermato il legame tra il pubblico e il programma dell’amore.

Dopo il colpo di scena che hanno regalato Lucia e Rosario raccontando cos’è successo un mese dopo il falò di confronto, nel corso della puntata in onda questa sera, Filippo Bisciglia incontrerà tutte le altre coppie per scoprire se le decisioni prese durante il falò di confronto finale sono state confermate o meno. Chi, dunque, sarà riuscito a superare i problemi dandosi una seconda occasione? E chi, invece, sarà rimasto fermo sulla decisione presa?

Anticipazioni Temptation Island 2025: Sonia B. e Simone di nuovo insieme?

Tra le coppie di Temptation Island 2025 che, nel corso della puntata di questa sera racconteranno cos’è successo un mese dopo, c’è quella di Sonia B. e Simone che potrebbero regalare un clamoroso colpo di scena. Stando ad uno spoiler di Lorenzo Pugnaloni, infatti, la coppia potrebbe essere tornata insieme e lei potrebbe annunciare di essere in dolce attesa. Dopo tre falò, cosa sarà successo, invece, tra Sonia M. e Alessio? Anche loro, stando alle varie indiscrezioni, potrebbe essere tornati insieme.

Denise e Marco, usciti insieme dal programma dopo la richiesta di un secondo falò da parte di lei, confermeranno l’intenzione di portare avanti la relazione? Non dovrebbero esserci colpi di scena tra Maria Concetta e Angelo che si sono lasciati al termine del falò così come tra Valentina e Antonio dopo la proposta di matrimonio di lui. Grande attesa, inoltre, anche per l’arrivo di Valerio e Sarah: lui sarà tornato dall’ex fidanzata, avrà deciso di dare una possibilità alla sua conoscenza con la tentatrice Ary o avrà scelto di restare solo?

Come vedere in diretta streaming Temptation Island 2025

L’ultima, attesissima puntata di Temptation Island 2025 può essere seguita, in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30. Al termine della puntata de La ruota della fortuna, infatti, Gerry Scotti cederà la linea a Filippo Bisciglia che potrà essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su WittyTv in qualsiasi momento.