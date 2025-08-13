Temptation Island 2025, Valerio tradisce Ary? Dopo rumor su ritorno di fiamma con ex fidanzata Sarah spunta una nuova ragazza

Colpo di scena nel triangolo di Temptation Island 2025 formato da Valerio Ciaffaroni, Arianna Mercuri e l’ex fidanzata Sarah Esposito. Stando agli ultimi rumor riportati da Lorenzo Pugnaloni Valerio ha tradito Ary. Si tratta solo di indiscrezioni e voci ma nelle scorse ore l’esperto di gossip e televisione è venuto a conoscenza di un retroscena particolare che se vero metterebbe in discussione la relazione tra il cuoco romano e la modella che ha partecipato come tentatrice al reality di Canale 5.

Poco fa, infatti, è trapelato il rumor secondo il quale l’uomo avrebbe tradito la sua tentatrice con un’altra ragazza! Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano-stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli, ho le chat di lei dopo una notte passata insieme. E non è tutto perché con una serie di IS, l’esperto di gossip ha chiarito di avere le chat in questione e che non lasciano spazio a dubbi ed equivoci. Nuovo colpo di scena, dunque, nella frequentazione mai del tutto chiarita tra Valerio e la single Ary Arianna Marcurio sembra esserci una terza persona.



Valerio di Temptation Island 2025 avvistato con una nuova ragazza, non l’ex fidanzata Sarah ne la single Ary

Scendendo nel dettaglio, Lorenzo Pugnaloni tramite la sua news letters ha rivelato che nelle scorse ore gli è giunta una foto di Valerio di Temptation Island 2025 insieme a una ragazza sconosciuta e chat private che questa ragazza si è scambiata con un’amica. Insomma che Valerio Ciaffaroni sia stato immortalato in atteggiamenti complici con un’altra ragazza non è indubbio. Tuttavia, dubbi restano sulla storia d’amore tra Valerio e la single Ary. I due si sono avvicinati durante il reality ed hanno deciso di frequentarsi quando è finito. Tuttavia poco dopo diverse segnalazioni riportavano un presunto ritorno di fiamma tra Valerio e l’ex fidanzata Sarah Esposito ed adesso con un nuovo colpo di scena sembra che si sia una terza ragazza.