Temptation Island 8, slitta la prima puntata?/ Scoperto un tradimento: coppia saltata

Slitta la prima puntata di Temptation Island 8? Dopo l’annuncio delle coppie protagoniste dell’edizione affidata ad Alessia Marcuzzi, nelle scorse ore, era stata annunciata anche la data ufficiale della prima puntata del docu-reality sull’amore. Il primo appuntamento con Temptation Island 8 sarebbe dovuto andare in onda mercoledì 9 settembre, ma oggi, nulla è certo. Secondo un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, infatti, la partenza del reality dedicato alle coppie potrebbe essere posticipata. A differenza dello slittamento della prima puntata di Ballando con le stelle, però, lo spostamento della prima puntata di Temptation non sarebbe dovuto al coronavirus bensì ad una clamorosa scoperta fatta da una fidanzata che starebbe costringendo gli autori a rivedere il montaggio della prima puntata.

TEMPTATION ISLAND 8, UNA COPPIA SAREBBE GIA’ SCOPPIATA

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, una fidanzata di Temptation Island 8 avrebbe scoperto un tradimento di cui aveva già qualche sospetto chiedendo immediatamente il falò di confronto e dopo poche ore dall’ingresso, la coppia sarebbe già scoppiata. Una situazione che avrebbe avuto conseguenze sulla fase di montaggio della prima puntata che, a questo punto, potrebbe non andare in onda mercoledì 9 settembre come è stato annunciato sui social e in tv. Per il momento, tuttavia, non c’è ancora una conferma ufficiale da parte della produzione. Sulla pagina Instagram del programma, infatti, resta confermato il 9 settembre come il giorno della prima puntata di Temptation. Ci saranno novità nelle prossime ore? Non ci resta che aspettare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA