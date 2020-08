Temptation Island 8 svelate tutte le coppie/ Sonia e Amedeo, Serena e Davide nel cast

Il cast di Temptation Island 8, la nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi, è finalmente al completo. Oggi, 29 agosto, sono state presentate le ultime due coppie per un totale di sei. La quinta, in particolare, è composta da Sonia e Amedeo. Nel breve video di presentazione è lui a partire, svelando le motivazioni che li hanno portati a fare questo percorso: “Ho 32, vivo a Città di Castello, sono fidanzato con Sofia da 11 anni, e in questo momento non conviviamo” ha racconta Amedeo nella breve clip di presentazione, e subito dopo ha aggiunto: “Non sono pronto a fare un passo in più, quindi la mia domanda è se sono o meno innamorato di lei..”. Sofia ha poi spiegato come questa situazione la renda poco tranquilla: “Ho deciso di scrivere a Temptation perché questa situazione non mi fa dormire la notte. Penso che sia un mio diritto volere una famiglia e una convivenza”.

Davide e Serena sono l’ultima coppia di Temptation Island 8

La sesta ed ultima coppia di Temptation Island 8 è invece quella composta da Davide e Serena. È lei a raccontare “Sono Serena, ho 25 anni e vengo da Napoli. Sto con Davide da 2 anni e 8 mesi. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché l’eccessiva gelosia di Davide sta portando a sgretolare il nostro rapporto.” Lui allora spiega il perché di questa gelosia: “Sono eccessivamente geloso, credo, per le modalità con le quali è nata la nostra relazione”. Serena e Davide erano infatti fidanzati con altre due persone, tra loro amici, ma si sono poi perdutamente innamorati l’uno dell’altro. Davide teme, dunque, che possa accadere una cosa simile ancora una volta. Queste due coppie vanno ad aggiungersi a Anna e Gennaro, Alberto e Speranza, Nello e Carlotta e Antonio e Nadia.





