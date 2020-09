Temptation Island 8, ufficiale: slitta la prima puntata/ Nuova coppia in arrivo?

Dopo i rumors degli scorsi giorni secondo i quali la prima puntata di Temptation Island 8 condotto da Alessia Marcuzzi sarebbe slittata a data da destinarsi, arriva la conferma ufficiale. Sulla pagina ufficiale del programma di canale 5, infatti, è stato pubblicato l’annuncio che conferma lo slittamento della messa in onda del reality dell’amore. “L’appuntamento con il viaggio nei sentimenti è sempre più vicino… Prossimamente su Canale 5″, si legge su Instagram. Inizialmente, la prima puntata sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 9 settembre, ma c’è stato un cambiamento improvviso dovuto probabilmente alla scoperta di un tradimento, da parte di una fidanzata, durante le prime ore di permanenza nel villaggio che avrebbe costretto gli autori a montare nuovamente la prima puntata come ha fatto sapere Davide Maggio. La pagina Instagram ufficiale di Temptation Island non svela i motivi dello slittamento, ma conferma la nuova data della messa in onda della prima puntata che sarà svelata nei prossimi giorni.

Temptation island 8: arriva una nuova coppia?

Le coppie protagoniste di Temptation Island 8 già annunciate sono: Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Gennaro e Anna, Alberto e Speranza, Sofia e Amedeo e Serena e Davide. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, non è escluso l’arrivo di una nuova coppia per sostituire, eventualmente, quella che avrebbe lasciato il villaggio poche ore dopo l’arrivo dopo la scoperta del tradimento che avrebbe spinto una fidanzata a chiedere il falò immediato. Per ora, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non ancora confermate. Per ora, dunque, l’unica cosa ufficiale è lo slittamento a data da destinarsi della prima puntata. Temptation Island 8, dunque, partirà nella settimana in cui partirà il Grande Fratello Vip 8 che andrà in onda con la prima puntata lunedì 14 settembre.





