Il recente matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ha visto la reunion di molte ex coppie di Temptation Island. Negli ultimi giorni, si è parlato molto del rincontro tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura che, dopo essersi lasciati circa un anno fa, hanno mostrato una complicità inaspettata, passando quasi tutta la cerimonia insieme. Ma, non sono stati gli unici ex a rivedersi dopo tempo. Difatti, tra gli invitati, c’erano anche Alessia Bottiglia e Davide Rosati.

Questi ultimi hanno preso parte al reality delle tentazioni due anni fa, scegliendo di uscire insieme nonostante le incomprensioni emerse nel villaggio e provando a ricostruire la loro relazione una volta fuori dal programma. Circa un anno fa, però, hanno annunciato la rottura definitiva, spiegando di essere diventati ormai totalmente incompatibili. Nel frattempo, Alessia sembra aver voltato pagina, lasciando intendere di avere un nuovo amore nella sua vita. Ebbene, a distanza di diverso tempo, com’è stato l’incontro tra i due ex coniugi?

Recentemente, Alessia ha risposto ad alcune curiosità dei suoi seguaci su Instagram, che vertevano per la maggior parte sul matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Al che, l’ex volto di Temptation Island ha parlato dell’incontro con Davide, spiegando di essere rimasta in buoni rapporti con il suo ex compagno: “Ci siamo parlati e abbiamo brindato. Non eravamo soli, c’erano con noi al tavolo altri amici che hanno fatto parte del nostro stesso programma. Comunque oggi siamo entrambi sereni“. Insomma, nessun attrito o imbarazzo, ma una serata passata in serenità e armonia.