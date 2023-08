Temptation Island, Alessia Ligotti e Francesca Sorrentino hanno litigato?/ Il motivo della sospetta lite

Temptation Island 2023, Francesca Sorrentino e Alessia Ligotti rompono i rapporti? Esplode il gossip

Francesca Sorrentino e Alessia Ligotti, tra le fidanzate più discusse nel cast dei protagonisti di Temptation Island 2023 nella versione estiva, tornano al centro della cronaca rosa. Il motivo? Pare che tra le due ex protagoniste di Temptation Island tiri aria di maretta, in particolar modo via social.

Grande Fratello, anche ex Temptation Island tra i concorrenti?/ Spunta Gabriela Chieffo e...

Gli indizi della possibile crisi nei rapporti interpersonali tra le due giovani trapelano online, dal momento che da un box di domande che Francesca apre al popolo del web, da parte degli utenti si segnala il defollow sospetto di un allontanamento di Alessia Ligotti dalla Sorrentino. Ma non solo. “Ma veramente Alessia ha smesso di seguirti?”, incalza la Sorrentino qualche utente via stories sui social e Francesca replica: «Così pare».

Francesca Sorrentino sotto accusa dopo Temptation Island: "Sei cambiata"/ Lei sbotta: "Non credo che…"

A questo punto, un altro utente poi chiede alla Sorrentino: «Dicono che Alessia abbia smesso di seguirti perché sei al mare con Lollo (ex tentatore, ndr), è vero?». Insomma, che le due ex Temptation Island abbiano chiuso i rapporti interpersonali a fronte della vicinanza di Francesca a Lollo, il tentatore che ha fatto capitolare Alessia a Temptation Island, non sarebbe un’ipotesi azzardata. «Spero non sia vero perché altrimenti sarebbe follia per me», é la conclusione di Francesca Sorrentino tra le stories pubblicate al cospetto del giudizio degli utenti e in replica al gossip sul “triangolo”.

Temptation Island Winter, Ilary Blasi alla conduzione?/ Lo spoiler bomba!

Lollo é il motivo della presunta rottura

Nel corso della stagione estiva di Temptation Island, Alessia e il tentatore Lorenzo Di Curzio, soprannominato Lollo, si sono palesati particolarmente complici con alcuni baci e, poi, avrebbero continuato a vedersi. Questo, anche in presenza di Francesca, dopo lo spazio e il tempo della trasmissione condivisi.

E, intanto, per la quota Sanremo 2024, Gigi D’Alessio potrebbe coprire un doppio ruolo, di cui uno al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus.











© RIPRODUZIONE RISERVATA