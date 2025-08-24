Alessia Pascarella, storico ex volto di Temptation Island, ha raccontato di essere stata investita mentre raggiungeva la festa di compleanno della mamma.

Brutta disavventura per Alessia Pascarella, storico ex volto di Temptation Island al quale 2 anni fa partecipò con l’allora fidanzato Lino Giuliano. La ragazza ha raccontato sui social di essere stata coinvolta in un brutto incidente con ripercussioni importanti dal punto di vista fisico e clinico, oltre che psicologico. Fan in apprensione una volta appresa la notizia ma l’ex volto del reality condotto da Filippo Bisciglia è prontamente intervenuta sui social per raccontare come sta e rincuorare tutti.

Come riporta Novella 2000, Alessia Pascarella – ex di Temptation Island – era in procinto di raggiungere una festa di famiglia quando proprio durante il tragitto è incappata in un brutto incidente che le ha guastato non solo il lieto evento. Una serie di foto postate sui social hanno allarmato i fan; in particolare quelle dove l’ex fidanzata di Lino Giuliano ha mostrato i segni dell’impatto tra cui un vistoso ematoma sotto l’occhio sinistro.

Alessia Pascarella ‘ottimista’ dopo l’incidente: “Fortunatamente posso raccontarlo…”

“Dovevo festeggiare il compleanno di mamma, altro che festeggiamenti”, inizia così il post di Alessia Pascarella sui social prima di raccontare come sta dopo l’incidente avvenuto di recente. “Mi sono ritrovata catapultata (investita): punti dietro la testa, lesioni in tutto il corpo e collo bloccato”, queste le parole dell’ex volto di Temptation Island a proposito delle ripercussioni fisiche dopo quanto accaduto.

A dispetto delle grane cliniche, Alessia Pascarella non perde l’energia e l’ottimismo forse anche per rincuorare i fan che in queste ore hanno palesato particolare apprensione. “Il bello sarà domani quando i dolori triplicheranno ma vabbè, meglio che lo raccontiamo”, l’ex volto di Temptation Island non si perde dunque d’animo e guarda al bicchiere mezzo pieno dopo l’incidente prima di raggiungere la festa di compleanno della mamma.

