Alessia Pascarella di Temptation Island risponde alla stoccata di Vittoria Bricarello e spiega perché ha litigato con lei e un'altra fidanzata

Mentre procede l’avventura delle coppie di Temptation Island 2025, alcuni dei protagonisti della scorsa edizione del reality delle coppie continua a catalizzare l’attenzione del pubblico. Nel particolare, sono due fidanzate ormai note al pubblico ad aver dato vita a un botta e risposta che sta facendo chiacchierare il web: Alessia Pascarella e Vittoria Bricarello. Molti hanno notato che quest’ultima ha smesso anche di seguire Alessia su Instagram, e quando i follower le hanno chiesto perché, lei ha parlato di “motivi palesi”, senza tuttavia specificarli.

Molti utenti si sono allora rivolti ad Alessia, chiedendole cosa pensa della stoccata di Vittoria. Al che, Pascarella ha dichiarato di non essersi neppure accorta che lei aveva smesso di seguirla su Instagram. Poi ha aggiunto: “Probabilmente perché sono amica dell’attuale fidanzata del suo ex, che lui ha conosciuto cinque mesi dopo la fine del programma. Mangio lo stesso.”

Alessia Pascarella di Temptation Island spiega perché ha litigato con Siria Pingo e Vittoria Bricarello

Sarebbe stata dunque quest’amicizia a scatenare l’allontanamento di Vittoria Bricarello. Secondo Alessia, tuttavia, l’ex amici si sarebbe fatta “un film da sola perché sono amica della nuova fidanzata del suo ex. Quindi il problema chi ce l’ha davvero? Io no sicuro.”, ha tenuto a ribadire. È anche vero che Alessia ha chiuso i rapporti anche con altre ex compagne d’avventura, come Siria Pingo. In merito a questa rottura, Alessia Pascarella ne ha raccontati i motivi, ricordando un episodio accaduto ormai mesi fa: “ho chiuso perché ha deciso di usare una mia confidenza personale per farmi una cattiveria gratuita.” Ha infine risposto a chi le dà della ‘montata’, spiegando di non esserlo ma di essere semplicemente una donna che dice le cose come stanno, con schiettezza e sincerità.

