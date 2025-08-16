Alessio e Sonia cambiano vita dopo Temptation Island? L'indiscrezione clamorosa

Sono passate ormai alcune settimane dalla conclusione dell’ultima edizione di Temptation Island, ma i protagonisti del reality continuano ad attirare l’attenzione. Nelle ultime ore i riflettori del gossip si sono accesi su Alessio Loparco e Sonia Mattalia, due tra i volti che più hanno fatto discutere e divertito il pubblico sul web. La loro avventura nel villaggio era terminata quasi subito, quando Sonia aveva chiesto un falò di confronto dopo aver sentito Alessio ammettere di non sapere se l’avesse mai davvero amata. In un primo momento lui sembrava intenzionato a rifiutare, confessando di aver sempre desiderato partecipare al programma, ma alla fine ha accettato e il faccia a faccia è diventato virale, con i due che hanno lasciato il villaggio separati.

Sarah e Valerio di Temptation Island si sono lasciati?/ Rumor: paparazzata sospetta in spiaggia, ma...

La loro storia, però, non si è fermata lì. Prima della fine del programma, infatti, Sonia ha chiesto un nuovo confronto e, nonostante i tanti dubbi e le incertezze, i due hanno deciso di uscire insieme. Ad oggi, la loro relazione prosegue e sembra andare a gonfie vele, ma nelle scorse ore è arrivata un’indiscrezione clamorosa dalla rivista Oggi. Di cosa si tratta? Secondo quanto riportato, Alessio e Sonia avrebbero deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati.

Sarah e Valerio, ritorno di fiamma? Incontro segreto dopo Temptation Island/ Interviene il fratello di lei

Alessio e Sonia cambiano vita dopo Temptation Island: dettagli

In realtà, il primo a dare per primo l’indiscrezione era stato Dagospia. Ora, però, a dare ulteriori dettagli sulla vicenda è stato il settimanale Oggi. A quanto pare, la cancellazione dall’albo sarebbe avvenuta il 12 giugno 2025, ben prima della messa in onda del reality show su Canale 5. Alcune fonti sostengono che la decisione di Alessio e Sonia sia legata al timore di possibili sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine degli Avvocati, visto che la loro partecipazione a Temptation Island avrebbe potuto mettere in discussione l’immagine di serietà richiesta dalla professione.

Temptation Island 2025, Valerio tradisce Ary?/ Dopo rumor su ritorno di fiamma con Sarah spunta nuova ragazza

Stando ad altre indiscrezioni, invece, la coppia starebbe puntando a costruirsi un futuro nel mondo dello spettacolo, lasciandosi alle spalle le aule di tribunale. A conferma di questa scelta, la rivista Oggi ha rivelato che Sonia avrebbe già tolto la targa dal suo studio legale e messo in vendita l’immobile, segnale evidente della volontà di chiudere col passato e aprire un nuovo capitolo della sua vita accanto ad Alessio.