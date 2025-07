Alfonso D’Apice in punta di fioretto contro Lino Giuliano e Perla Vatiero: l’ex gieffino replica agli ‘scoop’ su Temptation Island.

Aria di tempesta su Temptation Island 2025 dopo le recenti dichiarazioni di Perla Vatiero e Lino Giuliano a Falsissimo di Fabrizio Corona. Affermazioni che sembrano voler minare la veridicità del racconto che ogni estate offre il reality nel merito delle dinamiche di coppia e di annesse tentazioni. Parole forti che arrivano da volti che hanno cavalcato l’onda del medesimo format e che ora, come un fulmine a ciel sereno, hanno deciso di rivelare – a loro dire – retroscena inediti sulla gestione da parte degli autori per propiziare situazioni e circostanze che animano l’avventura. Interviene sulla vicenda – per fortuna con argomentazioni opposte – anche un altro ex volto: Alfonso D’Apice.

"Tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti era tutto finto"/ Indiscrezione bomba su Temptation Island

Forse l’intervento di Perla Vatiero spiazza dato che da Temptation Island arrivò poi ad ergersi a protagonista del Grande Fratello; decisamente più prevedibile l’intervento a gamba tesa di Lino Giuliano che in un certo senso si commenta da solo. Il campano era anche lui prossimo a varcare la soglia della porta rossa dopo la condotta discutibile nel reality condotto da Filippo Bisciglia; per una sua ‘ingenuità’ quel treno è però partito senza di lui e forse ancora rimugina su quella opportunità sfumata. Ora che le porte del mondo dello spettacolo sono serrate per Giuliano, avrà forse pensato di non aver nulla da perdere? In ogni caso, ci ha pensato Alfonso D’Apice a fare chiarezza e replicare a quanto raccontato non solo dal compaesano ma anche da Perla Vatiero.

Fabrizio Corona attacca Temptation Island/ Barbara D'Urso: "Sei l'unico che ha il coraggio di dirlo"

Alfonso D’Apice, l’eleganza della riconoscenza vince sulle bordate a posteriori: la replica da applausi alle parole di Lino Giuliano e Perla Vatiero

“Mi fa davvero strano vedere persone che hanno vissuto la mia stessa esperienza parlare male di Temptation Island”, esordisce così Alfonso D’Apice sui social e il riferimento a quanto raccontato a Falsissimo da Perla Vatiero e Lino Giuliano è piuttosto evidente. “Forse qualcuno si dimentica da dove è partito; si dimentica l’occasione che ci è stata data”. Quest’ultima frase è forse diretta proprio all’ex fidanzata di Mirko Brunetti; un po’ meno per Lino Giuliano che invece avrà forse giocato l’ultimo asso nella manica per rincorrere la visibilità.

Filippo Bisciglia: "Ecco perché Temptation Island ha successo"/ "Rispetto ad anni fa, oggi..."

“Non è un gioco dove si vince qualcosa, qui ti metti in discussione davvero”, ha proseguito Alfonso D’Apice – come riporta Coming Soon – “Hai la possibilità concreta di capire come proseguire la tua vita e la tua relazione, è solo una tua scelta”. Le parole dell’ex volto di Temptation Island difendono dunque la veridicità della trasmissione, smontando quanto detto poche ore fa dai ‘colleghi’ Lino Giuliano e Perla Vatiero. “Le telecamere ci sono ma ciò che fai è una tua responsabilità, l’unica parola giusta sarebbe ‘grazie’…”. La chiusura finale, poi, è da applausi: “La riconoscenza, forse, non fa rumore né hype: per me resta sempre il valore più elegante da indossare”.