È iniziata da circa una settimana la nuova edizione di Temptation Island, ma i protagonisti della scorsa stagione continuano a far parlare di sé. Al centro dell’attenzione, questa volta, c’è Anna Acciardi, che lo scorso anno ha partecipato al reality delle tentazioni insieme all’ex fidanzato Alfred Ekhator. La loro relazione suscitò molte polemiche a causa dei comportamenti di lui, e si concluse con una rottura definitiva durante il falò di confronto finale. Tuttavia, la storia tra i due non si chiuse del tutto in quel momento, Per settimane, continuarono a scambiarsi frecciatine a distanza e ad alimentare i gossip.

Ebbene, recentemente, Anna è tornata a parlare di Alfred in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, dove ha rivelato che l’ex fidanzato avrebbe provato a ricontattarla per diversi mesi dopo la fine della loro esperienza a Temptation. Con il passare del tempo, però, Anna si sarebbe stancata di questa situazione, tanto da arrivare a bloccarlo e a mettere finalmente sé stessa al primo posto. “Ho detto basta, cercava sempre una scusa“, ha dichiarato con fermezza, lasciando intendere di aver voltato definitivamente pagina.

Anna rompe il silenzio dopo Temptation Island: cos’ha detto

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Mio, Anna ha anche rivelato il desiderio di tornare in televisione, candidandosi apertamente per la prossima edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura. “Mi farei conoscere finalmente senza filtri“, ha dichiarato l’ex protagonista di Temptation Island, confessando di sognare da tempo di varcare la celebre Porta Rossa.

A proposito del GF, Anna ha anche commentato la relazione tra Federica Petagna e Stefano Tediosi, coppia nata proprio durante la sua edizione di Temptation e poi consolidatasi nella Casa più spiata d’Italia. “Meritano rispetto e serenità, spero che costruiscano qualcosa di bello“, ha detto.

