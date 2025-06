Temptation Island, Anna Acciardi vittima dell’odio social ma non c’entra Alfred Ekhator: “Cattiveria gratuita”

Anna Acciardi, ex protagonista di Temptation Island è finita nel mirino dei social e questa volta l’ex fidanzato Alfred Ekhator non c’entra. Nella scorsa edizione del reality dei sentimenti ha catalizzare l’attenzione dei telespettatori è stata soprattutto la coppia formata da Anna ed Alfred Ekhator, i due stavano insieme da anni ma il giovane dopo pochi giorni l’ha tradita con la tentatrice Sofia Costantini. Anna ed Alfred sono usciti separati dal programma ma nei mesi successivi pare ci sia stato un riavvicinamento tra i due che è valso una valanga di critiche alla Acciardi.

Temptation Island 2025: coppia del trono over tra i protagonisti?/ Spuntano i nomi inaspettati

Adesso Anna di Temptation Island è finita nuovamente vittima dell’odio social ma questa volta Alfred Ekhator non c’entra. Tutto è nato da un post che la giovane ha pubblicato un paio di giorni fa sul suo profilo Instagram dopo la finale di Champion League tra Inter e PSG, finiti cinque a zero per la squadra di Simone Inzaghi. Gli sfottò all’Inter, tuttavia, sono valsi ad Anna Acciardi una serie di attacchi, offese, pesanti critiche ed addirittura minacce di morte. Alcuni le hanno scritto “Ammazzati deficen*e” ed altri epiteti poco carini che hanno costretto la Acciardi ha replicare nelle ore successive con una serie di post e video nelle IS.

Quando inizia Temptation Island 2025?/ Date prime registrazioni, nuova location e cast

Anna Acciardi di Temptatio Island arriva la replica dopo la valanga di insulti: “A me non toccano ma non tutti sono fatti così”

Dopo essere finita vittima dell’odio sui social, Anna Acciardi di Temptation Island ha postato sui social una serie di poste video per replicare in maniera stizzita. Innanzitutto ha ammesso di trovare illogico considerare di meritarsi gli insulti perché parla di calcio ed ha postato un sfottò innocuo, poi ha aggiunto che non vive solo sui social e non ha tempo da dedicare agli odiatori ma che vuole chiarire alcuni punti. “Oggi il discorso è legato al calcio ma non deve essere una giustificazione al veleno.” parlando poi di messaggi ‘pieni di cattiveria gratuita’ che in verità non la toccano ha ammesso Anna aggiungendo che ha una sua personalità ed un carattere talmente forte che le permettere di sorride a certe cose ma non tutti hanno questa forza e questo dovrebbe far riflettere chi quelli insulti li riceve.