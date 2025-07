Dopo Temptation Island sembra che Antonio e Valentina stiano ancora insieme, Maria De Filippi ha fatto una proposta lavorativa a lui?

Valentina Riccio e Antonio Panico stanno mettendo alla prova il loro amore a Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al reality dei sentimenti perché lei non riesce più a fidarsi del fidanzato dopo che lui l’ha tradita e le ha raccontato molte bugie. Durante la prima puntata lei si è lasciata andare ad un duro sfogo, rivelando diversi dettagli privata che hanno mandato il ragazzo su tutte le furie.

Nel villaggio dei fidanzati Antonio si è detto stanco del fatto che Valentina gli rinfacci sempre le stesse cose, ha chiaramente detto di non essere fiero dei torti che le ha fatto e ha rivelato che il suo desiderio è quello di uscire con lei dal programma. Il fidanzato di Valentina sembrava essere convinto di voler chiedere il falò di confronto anticipato ma dopo essersi sfogato a lungo ha deciso di rimanere a Temptation Island.

Tra Valentina e Antonio non è finita dopo Temptation, lui lavorerà per Maria De Filippi?

In molti si chiedono cosa succederà tra Valentina e Antonio durante il percorso che vivranno a Temptation Island, la loro relazione riuscirà a sopravvivere? Nelle scorse ore Amedeo Venza tramite le sue storie di Instagram ha mostrato ai suoi tantissimi fan un messaggio che ha ricevuto in privato, si tratta di un’indiscrezione sulla coppia.

L’utente fa sapere che un caro amico di Antonio gli ha rivelato che lui e Valentina stanno ancora insieme dopo Temptation Island. Questa però non è l’unica rivelazione che si è lasciato sfuggire, gli ha infatti raccontato che dopo il reality Maria De Filippi gli avrebbe offerto un lavoro ma non sapeva in quali vesti. La conduttrice lo ha davvero voluto nel suo team? Al momento non c’è nessuna conferma, non ci resta infatti che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

