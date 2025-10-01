Carlotta Dell'Isola si sfoga sui social: il difficile momento familiare

Nelle ultime ore, Carlotta Dell’Isola è tornata sui social con uno sfogo che ha allarmato i suoi seguaci. Da giorni, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello non era apparsa sul suo profilo Instagram, facendo preoccupare i suoi fan. Al che, in un video, Carlotta si è mostrata particolarmente provata, con tanto di voce rotta e occhi lucidi, dicendo chiaramente che sta affrontando un periodo difficile. Sebbene non abbia dato dettagli, ha subito lasciato intendere che il problema potrebbe riguardare la sua famiglia, ovvero suo marito Nello Sorrentino e il figlio Niccolò Domenico, che tra poco compirà un anno.

“Non ho la testa per stare sui social. Non è un bel momento per la nostra famiglia, ma voglio essere positiva”, ha detto. Dopodiché, ha ringraziato chi le ha fatto arrivare tanti messaggi pieni di affetto, definendo la sua community una “piccola famiglia“. Infine, ha aggiunto un dettaglio che ha fatto intuire a tanti che potrebbe trovarsi in ospedale e che quindi c’entrerebbero presunti problemi di salute.

Carlotta Dell’Isola emozionata sui social: cosa sta succedendo

“In queste settimane ho incontrato tante persone al Bambino Gesù e mi sembrava giusto ringraziarvi”, ha detto Carlotta Dell’Isola nel suo sfogo sui social. Il riferimento di Carlotta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha subito fatto pensare a possibili problemi riguardante il figlio, avuto con il marito Nello Sorrentino, con cui ha partecipato a Temptation Island. Tuttavia, lei non ha voluto approfondire l’argomento, limitandosi a ringraziare i suoi follower per il supporto. A questo punto, non resta che attendere per capire se Carlotta deciderà di condividere in futuro altri dettagli riguardo questo difficile momento della sua famiglia.