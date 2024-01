Temptation Island, Ciavy e Valeria sono tornati insieme?/ “Ci stiamo riprovando, però…”

Ciavy e Valeria, ex Temptation Island: ‘di nuovo’ ritorno di fiamma?

Arrivano importanti novità per una delle coppie più amate tra le varie edizioni di Temptation island: stiamo parlando di Ciavy e Valeria. Come riporta Gossip e Tv, i due sarebbero tornati insieme dopo le vicissitudini vissute proprio nel reality nell’edizione del 2020. In realtà, si tratterebbe di un secondo ritorno di fiamma dato che proprio lo scorso novembre la ragazza aveva parlato sui social di una rottura.

Come anticipato, nonostante le novità non proprio felici degli scorsi mesi, Ciavy e Valeria – ex protagonisti di Temptation Island – sarebbero riusciti a superare le ruggini al fine di provare nuovamente a condividere la vita insieme. “Ci stiamo riprovando, ma non siamo tornati a vivere nella stessa casa. In queste settimane che siamo stati lontani Ciavy non si è mai arreso, non ha mai smesso nemmeno per un secondo di corteggiarmi pur di non perdermi. Non ci eravamo lasciati per tradimenti o cose del genere, ma per dei motivi del tutto risolvibili se lo si vuole veramente!”.

Valeria e le ragioni dell’ultima rottura con Ciavy: “Non mi aveva tradita…”

Valeria – come riporta Gossip e Tv – oltre a confermare il riavvicinamento con Ciavy ha dunque specificato anche le ragioni che avevano sancito – lo scorso novembre – un nuovo allontanamento. Proprio sul tema dell’ultima rottura, l’ex volto di Temptation Island ha voluto mettere fine a rumor e retroscena infondati spiegando come il ragazzo, questa volta, non abbia avuto alcun ruolo nel merito della separazione prima che appunto arrivasse il recente ritorno di fiamma.

“Questa volta Ciavy non c’entra nulla, non mi ha lasciata e ripresa, sono stata io a farlo; ho deciso di allontanarmi. Stavo vivendo un periodo di forte stress, confusione per via dei problemi che stavamo affrontando”. Queste le parole di Valeria a proposito della rottura con Ciavy negli scorsi mesi, riportate dal portale. “Ogni donna deve sentirsi libera di dire: ‘Basta, ho bisogno di stare sola’. E così ho fatto, siamo stati più di un mese separati. Ho deciso di riprovarci, non so come andrà, non posso saperlo ma per il momento posso dire di stare bene”.

