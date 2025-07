I presunti interventi estetici delle fidanzate di Temptation Island 10: ecco come sono cambiate

Manca poco e su Canale 5 inizierà finalmente Temptation Island 2025. Dopo un anno di attesa, i telespettatori avranno finalmente modo di seguire le avventure delle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova nel reality delle tentazione. Una delle edizione più amata è stata sicuramente la decima, che ha visto la partecipazione di alcuni personaggi diventati poi noti sui social, come Perla Vatiero e Francesca Sorrentino. A seguito del successo del programma, poi, molte fidanzate hanno deciso di cambiare look, passando per interventi estetici più o meno leggeri.

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia: "Vi svelo dei retroscena sulle coppie"/ "Ecco cosa accadrà"

In vista del ritorno della trasmissione, il portale Isa e Chia ha raccolto e analizzato i presunti ritocchini estetici di alcune ex protagoniste del programma, stilando una lista dei cambiamenti più evidenti emersi dopo la loro partecipazione. L’ex di Mirko Brunetti sembra essere rimasta molto fedele alla sua immagine, pur essendo sicuramente più attenta al look. D’altro canto, invece, Alessia Bottiglia pare essere ricorsa a qualche ritocchino, mostrando labbra più voluminose. A spiccare, poi, è Vittoria Egidi che sembra aver toccato sia il naso che le labbra. Simili interventi anche per Alessia Ligotti, che sembrerebbe avere un viso diverso rispetto a due anni fa.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono in crisi?/ Ecco gli indizi che insospettiscono i fan...

Mirko e perla hanno scritto la storia di questo programma.

E pensare che oggi sono insieme e felici mi fa frignare 😭 Abbiamo e hanno sofferto più di Gesù Cristo in croce #temptationisland #perletti pic.twitter.com/AwEAgQDmJo — Giusymc98 🤍🖤🏎️ (@giusymc98) June 27, 2024

Temptation Island 10: come sono oggi le fidanzate

Le due fidanzate di Temptation Island 10 a colpire di più per i loro cambiamenti estetici, però, sono state Francesca Sorrentino e Gabriela Chieffo. Da un lato, Francesca – reduce dal percorso di tronista a Uomini e Donne, pare aver optato per interventi al seno, labbra e naso. Gabriela, invece, ha parlato apertamente sui social dei suoi ritocchini estetici, condividendo diversi dettagli soprattutto della sua operazione al naso. Inoltre, sembra aver ritoccato anche seno e labbra. Nonostante tutto, la ragazza ha spiegato che ciò non ha comunque cancellato le sue insicurezze.

Filippo Bisciglia, bomba su Temptation Island 2025/ "A una coppia è accaduta una cosa mai successa prima!"

Ad ogni modo, questa tendenza estetica non è isolata. Difatti, sono molti gli ex protagonisti di Temptation ad aver deciso di ricorrere alla chirurgia estetica, diventando poi influencer o content creator con centinaia di migliaia di seguaci.