L'ex tentatrice Siria Schifi svela la verità sul flirt con Rosario Guglielmi: cos'è successo dopo Temptation Island

Rosario Guglielmi volta pagina dopo Temptation Island. Com’è noto, l’ex protagonista del reality ha partecipato al programma insieme alla fidanzata Lucia Ilardo e i due erano usciti insieme dal villaggio. La serenità, però, è durata poco perché, un mese dopo, si è scoperto che Lucia aveva incontrato il suo tentatore Andrea in un’altra città e questo ha portato alla rottura definitiva della coppia. Adesso, però, Rosario sembra aver dimenticato già il passato ed è stato beccato in compagnia di Siria Schifi, ex tentatrice ed ex fidanzata del calciatore Nicolò Zaniolo.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni, Rosario e Siria sono stati fotografati insieme durante una cena in atteggiamenti complici. Da quel momento, è scoppiato il gossip e, ovviamente, si è iniziato a parlare di un possibile flirt tra i due. Poco dopo, Siria ha rotto il silenzio proprio con Pugnaloni, descrivendo Rosario come “una persona eccezionale, rara, buona d’animo” e spiegando di voler preservare il loro rapporto il più possibile. Non solo, l’esperto di gossip ha anche svelato alcuni dettagli su quando sarebbe realmente iniziata la loro frequentazione.

Siria rompe il silenzio sul flirt con Rosario dopo Temptation Island: dettagli

A quanto pare, Rosario Guglielmi e Siria Schifi si sarebbero incontrati per la prima volta lo scorso giugno, quindi prima della messa in onda della puntata del “mese dopo” di Temptation Island, quando venne ufficializzata la rottura con Lucia. In particolare, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che i due si sarebbero visti a Roma il 27 giugno, in occasione di una serata in cui Rosario era stato paparazzato anche insieme ad altri fidanzati del programma. Al momento, però, il diretto interessato non ha ancora rotto il silenzio e probabilmente racconterà la sua versione dei fatti durante la prima puntata di Uomini e Donne.